O pódio dos serviços na nuvem tem um novo concorrente com o lançamento do muito aguardado Microsoft Dev Box pela Microsoft. O serviço, lançado na plataforma Azure do gigante tecnológico, é anunciado como uma estação de trabalho "pronta a codificar" concebida exclusivamente para programadores de software. O anúncio da disponibilidade geral foi feito recentemente pela Microsoft, concluindo a sua fase de pré-visualização pública que começou em agosto de 2022.

Repousando no ecossistema Azure da Microsoft, o Dev Box fornece estações de trabalho para desenvolvedores centradas em projetos que vêm prontamente pré-configuradas e administradas centralmente. O serviço vem acompanhado de uma série de benefícios, sendo um deles o acesso contínuo a partir de várias plataformas. Quer esteja num PC Windows, num Mac ou num dispositivo iOS e Android, entrar a bordo da Dev Box é muito fácil, graças à sua acessibilidade universal.

Num desenvolvimento empolgante, a Microsoft aumentou drasticamente as capacidades da Dev Box, integrando-a no IDE do Visual Studio. A adição da personalização da configuração como código também se destaca aqui, reforçando a proeminência do Microsoft Dev Box como pronto para a empresa. O serviço já obteve uma taxa de adoção impressionante, acumulando mais de 10.000 programadores da Microsoft desde a sua criação.

Os cérebros por detrás do produto conceberam a Microsoft Dev Box para faturar aos clientes com base num modelo de consumo. A ideia era fazer com que os utilizadores pagassem apenas quando a sua Dev Box estivesse operacional. No entanto, a estratégia de preços inicial foi considerada demasiado variável para os administradores, uma vez que estes procuravam uma despesa mensal fixa para uma utilização incessante. Em resposta a estas necessidades, a Microsoft fez uma ligeira remodelação, introduzindo um novo modelo de preço mensal para os utilizadores a tempo inteiro, mantendo o anterior preço de pagamento conforme o uso, que se esgota na diferença de preço mensal.

Gerir o acesso e a utilização do Dev Box é muito fácil com o Windows 365 e o Microsoft Intune. Conforme observado no mercado de tecnologia, o Dev Box parece ser um sucessor do Azure DevTest Labs da Microsoft, que trouxe um serviço para criar máquinas virtuais baseadas em modelos para desenvolvimento e testes. O legado do Visual Studio Codespaces, atualmente reconhecido como GitHub Codespaces, também motivou o surgimento dessa estação de trabalho pronta para codificar. Esta última centrou-se no fornecimento de ambientes de desenvolvimento pré-configurados, baseados em contentores e orientados para o Linux, convocados através do editor do Visual Studio Code.

