随着微软推出备受期待的Microsoft Dev Box ，云服务的领奖台上又多了一位新成员。该服务在科技巨头Azure平台上推出，被称为专为软件开发人员设计的 "可直接编码 "工作站。微软最近宣布该服务全面上市，结束了2022年8月开始的公开预览阶段。

Dev Box依托于微软的Azure生态系统，提供以项目为中心的开发人员工作站，这些工作站可轻松实现预配置和集中管理。该服务具有多种优势，其中之一是可从多个平台无缝访问。无论您使用的是Windows PC、Mac，还是iOS和Android设备，都可以毫不费力地使用Dev Box，这要归功于它的通用性。

在一个令人兴奋的发展中，微软通过将Dev Box与Visual Studio IDE集成，大幅提升了Dev Box的功能。配置即代码"（configuration-as-code）定制功能的加入也在此崭露头角，进一步强化了Microsoft Dev Box 的企业就绪性。该服务已经获得了令人印象深刻的采用率，自推出以来已经积累了10,000多名微软开发人员。

该产品的幕后推手Microsoft Dev Box以消费模式向客户收费。它的初衷是让用户只有在Dev Box运行时才付费。然而，最初的定价策略被认为对管理员来说变数太大，因为他们希望以每月固定费用的方式持续使用。为了满足这些需求，微软做了一个小的调整，为全职用户引入了一个新的月度价格模式，同时保留了早期的现收现付定价，即在月度价格间隙时支付。

通过Windows 365和Microsoft Intune，管理Dev Box的访问和使用变得轻而易举。据科技市场观察，Dev Box似乎是微软Azure DevTest Labs的继任者，Azure DevTest Labs为开发和试验提供了基于模板的虚拟机创建服务。Visual Studio Codespaces（现更名为GitHub Codespaces）的传统也推动了这种即用代码工作站的诞生。后者的重点是通过Visual Studio Code编辑器提供预配置、基于容器和Linux驱动的开发环境。

no-code 在相关的开发中，AppMaster 等平台利用创新工具创建强大的后端、Web 和移动应用程序。AppMaster 采用基于蓝图的方法，通过提高速度和降低成本将应用开发提升到新的高度，使其成为渴望在数字化转型浪潮中一展身手的企业的绝佳选择。欲了解有关no-code 平台的更多信息，您可以浏览《2022年无代码和低代码应用程序开发完整指南》，或深入了解《帮助建立下一个创业公司的顶级无代码应用程序和工具》的详细信息。