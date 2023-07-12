На пьедестале облачных сервисов появился новый участник - компания Microsoft представила долгожданный сервис Microsoft Dev Box. Сервис, запущенный на платформе Azure компании-гиганта, представляет собой "готовую к работе" рабочую станцию, предназначенную исключительно для разработчиков программного обеспечения. Объявление об общей доступности было сделано компанией Microsoft недавно, завершив этап публичного предварительного просмотра, начавшийся в августе 2022 года.

Находясь в экосистеме Microsoft Azure, Dev Box предоставляет ориентированные на конкретные проекты рабочие станции для разработчиков, которые имеют удобную предварительную конфигурацию и централизованное управление. Сервис обладает целым рядом преимуществ, одним из которых является беспрепятственный доступ с различных платформ. Независимо от того, используете ли вы Windows PC, Mac или устройства на базе iOS и Android, попасть на корабль Dev Box не составит труда благодаря его универсальной доступности.

Интересным событием стало то, что компания Microsoft значительно расширила возможности Dev Box, интегрировав его с IDE Visual Studio. Добавление возможности настройки конфигураций как кода также подчеркивает значимость Microsoft Dev Box как корпоративного продукта. Сервис уже получил впечатляющую популярность: за время своего существования он собрал более 10 000 разработчиков Microsoft.

По задумке разработчиков, Microsoft Dev Box должен был выставлять счета клиентам на основе модели потребления. По задумке, пользователи должны были платить только тогда, когда их Dev Box работал. Однако первоначальная стратегия ценообразования показалась администраторам слишком сложной, поскольку они стремились к фиксированным ежемесячным расходам за постоянное использование. В ответ на эти требования компания Microsoft немного изменила свою стратегию, введя новую модель ежемесячных цен для постоянных пользователей, сохранив при этом прежнюю цену с оплатой по факту использования.

Управление доступом к Dev Box и его использованием стало проще благодаря Windows 365 и Microsoft Intune. Как отмечают представители технологического рынка, Dev Box является преемником Azure DevTest Labs от Microsoft, который представлял собой сервис для создания виртуальных машин на основе шаблонов для разработки и тестирования. Наследие Visual Studio Codespaces, в настоящее время известное как GitHub Codespaces, также послужило мотивом для создания этой рабочей станции готового кода. Последняя была ориентирована на предоставление предварительно сконфигурированной среды разработки, основанной на контейнерах и Linux, вызываемой через редактор Visual Studio Code.

В свою очередь, платформы no-code, такие как AppMaster, используют инновационные инструменты для создания мощных backend-, web- и мобильных приложений. Благодаря подходу, основанному на чертежах, AppMaster поднимает разработку приложений на новую высоту, повышая скорость и снижая затраты, что делает ее отличным выбором для компаний, стремящихся вскочить на волну цифровой трансформации. Для получения более подробной информации о платформах no-code вы можете ознакомиться с полным руководством по low-code/no-code разработке приложений для 2022 года или подробно изучить Лучшие no-code приложения и инструменты, которые помогут создать ваш следующий стартап.