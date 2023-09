De Berkeley Software Distribution (BSD)-licentie is een tolerante open-source softwarelicentie die ontwikkelaars de vrijheid biedt om de software naar eigen inzicht te gebruiken, wijzigen, distribueren en in sublicentie te geven, met minimale beperkingen. De BSD-licentie is een van de eerste open-sourcelicenties en heeft een cruciale rol gespeeld bij het vormgeven van het softwarelicentielandschap en heeft vele daaropvolgende licenties beïnvloed, zoals de MIT-licentie, de Apache-licentie en andere.

De term "BSD-licentie" verwijst feitelijk naar een familie van licenties, waarbij elke variant dezelfde basisprincipes deelt, maar verschilt in de specifieke clausules die ze bevatten. De meest voorkomende vormen zijn de originele BSD-licentie met vier clausules (ook bekend als de FreeBSD-licentie), de BSD-licentie met drie clausules (gewijzigde BSD-licentie) en de BSD-licentie met twee clausules (vereenvoudigde BSD-licentie).

De BSD-licentie met vier clausules omvat vier hoofdbepalingen: copyrightkennisgeving, een clausule die gratis gebruiks- en herdistributierechten verleent, een afwijzing van garantie en een minder bekende en enigszins controversiële clausule, bekend als de 'reclameclausule', die elke vorm van reclame vereist. materialen voor producten die de software gebruiken om de houders van het auteursrecht te vermelden. De reclameclausule werd verwijderd uit de 3-Clause BSD-licentie, die door veel projecten werd overgenomen, waaronder het OpenBSD-besturingssysteem, en sindsdien de meest gebruikte versie van de licentie is geworden. De BSD-licentie met twee clausules vereenvoudigt de zaken verder door de niet-goedkeuringsclausule te verwijderen, waardoor het voor ontwikkelaars nog eenvoudiger wordt om software onder de voorwaarden ervan te gebruiken en te distribueren.

Het tolerante karakter van de BSD-licentiefamilie heeft bijgedragen aan de wijdverspreide acceptatie ervan onder open-sourceprojecten, omdat het weinig beperkingen oplegt aan de manier waarop de software kan worden gebruikt of herverdeeld in vergelijking met meer "beschermende" licenties zoals de GNU General Public License (GPL). Enkele populaire projecten die gebruik maken van de BSD-licentie zijn onder meer de FreeBSD-, NetBSD- en OpenBSD-besturingssystemen, het LLVM-compilerinfrastructuurproject en de React JavaScript-bibliotheek.

De kern van de aantrekkingskracht van de BSD-licentie is het evenwicht tussen vrijheid en wettelijke bescherming voor ontwikkelaars. Door gebruikers brede rechten te verlenen om de software te gebruiken, aan te passen en te distribueren, moedigt de BSD-licentie samenwerking en het delen van ideeën aan, terwijl ontwikkelaars nog steeds hun belangen kunnen beschermen door middel van copyrightkennisgevingen en disclaimers van aansprakelijkheid. Deze combinatie van openheid en juridische bescherming heeft ervoor gezorgd dat de BSD-licentie een populaire keuze is geworden voor zowel individuele ontwikkelaars als organisaties die hun software onder een open-sourcelicentie willen uitbrengen.

Een opmerkelijk kenmerk van de BSD-licentie is dat deze de integratie van BSD-gelicentieerde code in propriëtaire producten mogelijk maakt, zonder dat het resulterende product onder een open-sourcelicentie hoeft te worden vrijgegeven. Dit biedt meer flexibiliteit voor commerciële ontwikkelaars, die gebruik kunnen maken van open-sourcetechnologie zonder de controle over hun intellectuele eigendom op te offeren. Als gevolg hiervan is de BSD-licentie gebruikt om een ​​breed scala aan producten te ontwikkelen, variërend van complete besturingssystemen tot individuele componenten die in commerciële software zijn opgenomen.

Samenvattend is de BSD-licentie een familie van tolerante open-source softwarelicenties die ontwikkelaars ruime rechten verlenen om code te gebruiken, te wijzigen en te distribueren, terwijl ze juridische bescherming bieden via auteursrechtvermeldingen en aansprakelijkheidsdisclaimers. De BSD-licentiefamilie heeft een invloedrijke rol gespeeld in de evolutie van open-sourcelicenties en is op grote schaal overgenomen door verschillende projecten vanwege het evenwicht tussen vrijheid en wettelijke bescherming. Het begrijpen van de BSD-licentie en de implicaties ervan kan waardevol zijn voor zowel individuele ontwikkelaars als organisaties die platforms als AppMaster gebruiken, omdat het beslissingen rond softwarelicenties en naleving van de voorwaarden van open-source-afhankelijkheden informeert.