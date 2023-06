In occasione della Worldwide Developers Conference, Apple ha recentemente rivelato due importanti aggiornamenti per Apple Wallet, insieme ad altre funzionalità. Il prossimo iOS 17, disponibile in autunno, consentirà agli utenti di impostare pagamenti ricorrenti con Apple Cash e alle aziende di accettare gli ID memorizzati in Apple Wallet.

Questi nuovi sviluppi si basano sulla continua espansione degli ID digitali in Apple Wallet negli Stati Uniti. Diversi Stati, come Arizona, Colorado, Georgia e Maryland, supportano attualmente le versioni digitali dei documenti d'identità rilasciati dal governo sui dispositivi iPhone. Apple ha inoltre annunciato piani per altri Stati, tra cui Hawaii, Mississippi, Ohio, Porto Rico, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma e Utah.

Finora, l'adozione di ID digitali aveva casi d'uso limitati, principalmente confinati a specifici checkpoint e corsie TSA negli aeroporti aderenti. Tuttavia, la possibilità per le aziende di verificare l'età degli utenti attraverso gli ID digitali memorizzati in Apple Wallet dovrebbe accelerarne l'adozione.

Con l'avvento di iOS 17, gli esercizi commerciali potranno accettare i documenti d'identità in Apple Wallet senza hardware aggiuntivo, semplificando processi come il controllo dei documenti per l'acquisto di alcolici o la verifica dei documenti per il noleggio di auto. Anche gli esercizi con requisiti di età, come bar e discoteche, saranno probabilmente interessati ad adottare questa funzione.

Per utilizzare il servizio, gli utenti di iPhone dovranno semplicemente tenere il proprio dispositivo o Apple Watch vicino all'iPhone dell'esercizio commerciale per visualizzare le informazioni richieste. Gli utenti dovranno quindi autenticarsi e dare il consenso tramite Face ID o Touch ID per condividere i propri dati con l'esercizio commerciale. Il processo rispecchia il modo in cui la TSA opera attualmente con gli ID digitali in Apple Wallet, dove le informazioni dell'ID vengono trasmesse in modo sicuro attraverso una comunicazione crittografata tra i dispositivi degli utenti e il lettore di identità. L'autenticazione biometrica garantisce che solo la persona che ha aggiunto inizialmente l'ID possa presentarlo in Wallet.

Apple segue lo standard ISO 18013-5, che utilizza la comunicazione near-field (NFC) per stabilire una connessione Bluetooth sicura tra gli iPhone o gli Apple Watch degli utenti e il lettore di identità. L'azienda fornisce anche due API per le aziende, gli sviluppatori e le organizzazioni che richiedono vari gradi di accesso alla verifica dell'identità e dell'età.

La prima è l'API Display Only, che consente al richiedente di accedere a informazioni limitate come il nome, il ritratto o l'età su base esclusivamente visiva. L'altra API, chiamata Data Transfer API, richiede un'autorizzazione speciale da parte di Apple e consente alle aziende di memorizzare informazioni di identificazione più dettagliate da una patente di guida o da un documento di identità statale, come il numero di patente o l'indirizzo. L'azienda o l'organizzazione riceve solo le informazioni necessarie per il proprio scopo specifico di verifica dell'identità ed è responsabile dell'archiviazione e della conservazione dei dati.

Oltre agli aggiornamenti di Apple Wallet, Apple Cash consentirà agli utenti di impostare pagamenti settimanali, bisettimanali o mensili ad altri destinatari. Gli utenti possono anche ricaricare automaticamente il loro saldo Apple Cash quando si esaurisce. Queste funzioni saranno disponibili con le versioni software iOS 17 e watchOS 10 nel corso dell'autunno.

Questi progressi potrebbero migliorare l'integrazione e l'adozione degli ID digitali grazie al supporto di piattaforme come Apple Wallet e la piattaforma no-code di AppMaster.io. Ciò potrebbe tradursi in una maggiore comodità e convenienza per i consumatori e le aziende.