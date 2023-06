Apple ujawniło ostatnio dwie duże aktualizacje Apple Wallet, wraz z innymi funkcjami na swojej Worldwide Developers Conference. Nadchodzący iOS 17, dostępny jesienią tego roku, umożliwi użytkownikom ustawianie powtarzających się płatności za pomocą Apple Cash, a firmy będą mogły akceptować identyfikatory przechowywane w Apple Wallet.

Te nowe rozwiązania opierają się na ciągłej ekspansji cyfrowych identyfikatorów w Apple Wallet w Stanach Zjednoczonych. Kilka stanów, takich jak Arizona, Kolorado, Georgia i Maryland, obsługuje obecnie cyfrowe wersje rządowych dokumentów tożsamości na urządzeniach iPhone. Apple ogłosiło również plany dotyczące dodatkowych stanów, w tym Hawajów, Mississippi, Ohio, Puerto Rico, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahomy i Utah.

Do tej pory przyjmowanie cyfrowych identyfikatorów miało ograniczone przypadki użycia, głównie ograniczone do określonych punktów kontrolnych TSA i pasów na uczestniczących lotniskach. Oczekuje się jednak, że możliwość weryfikacji wieku użytkowników przez firmy za pomocą cyfrowych identyfikatorów przechowywanych w Apple Wallet przyspieszy ich przyjęcie.

Wraz z pojawieniem się iOS 17, firmy będą mogły akceptować identyfikatory w Apple Wallet bez dodatkowego sprzętu, usprawniając procesy, takie jak sprawdzanie tożsamości przy zakupie alkoholu lub weryfikacja tożsamości przy wynajmie samochodu. Placówki z wymaganiami wiekowymi, takie jak bary i kluby, prawdopodobnie również będą zainteresowane przyjęciem tej funkcji.

Aby skorzystać z usługi, użytkownicy iPhone'a będą po prostu trzymać swoje urządzenie lub Apple Watch w pobliżu iPhone'a firmy, aby zobaczyć wymagane informacje. Następnie użytkownicy uwierzytelnią się i wyrażą zgodę za pomocą Face ID lub Touch ID na udostępnienie swoich danych firmie. Proces ten odzwierciedla sposób, w jaki TSA działa obecnie z cyfrowymi identyfikatorami w Apple Wallet, gdzie informacje o identyfikatorze są bezpiecznie przesyłane za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji między urządzeniami użytkowników a czytnikiem tożsamości. Uwierzytelnianie biometryczne zapewnia, że tylko osoba, która początkowo dodała identyfikator, może go przedstawić w Portfelu.

Apple postępuje zgodnie ze standardem ISO 18013-5, który wykorzystuje komunikację bliskiego zasięgu (NFC) do ustanowienia bezpiecznego połączenia Bluetooth między iPhone'ami lub Apple Watchami użytkowników a czytnikiem tożsamości. Firma udostępnia również dwa interfejsy API dla firm, programistów i organizacji, które wymagają różnego stopnia dostępu do weryfikacji tożsamości i wieku.

Pierwszym z nich jest Display Only API, które umożliwia żądającemu dostęp do ograniczonych informacji, takich jak imię i nazwisko, portret lub wiek, na zasadzie wyświetlania. Drugi interfejs API, o nazwie Data Transfer API, wymaga specjalnej zgody Apple i umożliwia firmom przechowywanie bardziej szczegółowych informacji identyfikacyjnych z prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamości, takich jak numer prawa jazdy lub adres. Firma lub organizacja otrzymuje tylko informacje niezbędne do określonego celu weryfikacji tożsamości i jest odpowiedzialna za przechowywanie danych.

Oprócz aktualizacji Apple Wallet, Apple Cash umożliwi teraz użytkownikom konfigurowanie cotygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych płatności na rzecz innych odbiorców. Użytkownicy mogą również automatycznie uzupełniać saldo Apple Cash, gdy się wyczerpie. Funkcje te będą dostępne w wersjach oprogramowania iOS 17 i watchOS 10 jeszcze tej jesieni.

Te postępy mogą poprawić integrację i przyjęcie cyfrowych identyfikatorów dzięki obsłudze platform takich jak Apple Wallet i platforma AppMaster.io bez kodu. Może to skutkować większą wygodą i opłacalnością zarówno dla konsumentów, jak i firm.