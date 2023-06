Apple hat kürzlich auf seiner Worldwide Developers Conference neben anderen Funktionen zwei wichtige Updates für Apple Wallet vorgestellt. Das kommende iOS 17, das im Herbst verfügbar sein wird, wird es Nutzern ermöglichen, wiederkehrende Zahlungen mit Apple Cash einzurichten, und Unternehmen können in Apple Wallet gespeicherte IDs akzeptieren.

Diese neuen Entwicklungen bauen auf der kontinuierlichen Ausweitung der digitalen IDs in Apple Wallet in den Vereinigten Staaten auf. Mehrere Bundesstaaten wie Arizona, Colorado, Georgia und Maryland unterstützen bereits digitale Versionen von Ausweisen, die von der Regierung ausgestellt wurden, auf iPhone Geräten. Apple hat auch Pläne für weitere Staaten angekündigt, darunter Hawaii, Mississippi, Ohio, Puerto Rico, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma und Utah.

Bislang war die Einführung digitaler IDs auf bestimmte TSA-Kontrollpunkte und -Spuren in den teilnehmenden Flughäfen beschränkt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Möglichkeit für Unternehmen, das Alter der Nutzer anhand der in Apple Wallet gespeicherten digitalen IDs zu verifizieren, die Akzeptanz dieser Technologie beschleunigen wird.

Mit der Einführung von iOS 17 werden Unternehmen in der Lage sein, Ausweise in Apple Wallet ohne zusätzliche Hardware zu akzeptieren, was Prozesse wie die Überprüfung von Ausweisen beim Kauf von Alkohol oder die Überprüfung von Ausweisen bei Autovermietungen vereinfacht. Einrichtungen mit Altersbeschränkungen, wie Bars und Clubs, werden wahrscheinlich auch an der Einführung dieser Funktion interessiert sein.

Um den Dienst zu nutzen, halten iPhone-Nutzer ihr Gerät oder ihre Apple Watch einfach in die Nähe des iPhones des Unternehmens, um die gewünschten Informationen zu sehen. Die Benutzer authentifizieren sich dann mit Face ID oder Touch ID und stimmen zu, ihre Daten mit dem Unternehmen zu teilen. Der Prozess spiegelt wider, wie die TSA derzeit mit digitalen IDs in Apple Wallet arbeitet, wo ID-Informationen sicher durch verschlüsselte Kommunikation zwischen den Geräten der Nutzer und dem Identitätslesegerät übertragen werden. Die biometrische Authentifizierung stellt sicher, dass nur die Person, die die ID ursprünglich hinzugefügt hat, sie in Wallet vorzeigen kann.

Apple folgt dem Standard ISO 18013-5, der die Nahfeldkommunikation (NFC) nutzt, um eine sichere Bluetooth-Verbindung zwischen den iPhones oder Apple Watches der Nutzer und dem Identitätslesegerät herzustellen. Das Unternehmen bietet außerdem zwei APIs für Unternehmen, Entwickler und Organisationen an, die einen unterschiedlich starken Zugriff auf die Identitäts- und Altersüberprüfung benötigen.

Bei der ersten handelt es sich um eine Display Only API, die es dem Anfragenden ermöglicht, auf begrenzte Informationen wie Name, Porträt oder Alter auf einer reinen Anzeigebasis zuzugreifen. Die andere API, die so genannte Data Transfer API, erfordert eine spezielle Genehmigung von Apple und ermöglicht es Unternehmen, detailliertere Identifizierungsinformationen aus einem Führerschein oder einer staatlichen ID zu speichern, wie z. B. die Führerscheinnummer oder die Adresse. Das Unternehmen oder die Organisation erhält nur Informationen, die für den jeweiligen Zweck der Identitätsprüfung erforderlich sind, und ist für die Speicherung und Aufbewahrung der Daten verantwortlich.

Zusätzlich zu den Aktualisierungen von Apple Wallet ermöglicht Apple Cash seinen Nutzern nun, wöchentliche, zweiwöchentliche oder monatliche Zahlungen an andere Empfänger einzurichten. Außerdem können Nutzer ihr Apple Cash-Guthaben automatisch auffüllen, wenn es zur Neige geht. Diese Funktionen werden mit den Softwareversionen iOS 17 und watchOS 10 im Herbst verfügbar sein.

Diese Fortschritte könnten die Integration und Akzeptanz von digitalen IDs durch die Unterstützung von Plattformen wie Apple Wallet und der No-Code-Plattform von AppMaster.io verbessern. Dies könnte zu mehr Komfort und Kosteneffizienz für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen führen.