Apple a récemment dévoilé deux mises à jour majeures d'Apple Wallet, ainsi que d'autres fonctionnalités, lors de sa Worldwide Developers Conference. La prochaine version d'iOS 17, disponible à l'automne, permettra aux utilisateurs de définir des paiements récurrents avec Apple Cash, et les entreprises pourront accepter les identifiants stockés dans Apple Wallet.

Ces nouveaux développements s'appuient sur l'expansion continue des identifiants numériques dans Apple Wallet à travers les États-Unis. Plusieurs États, tels que l'Arizona, le Colorado, la Géorgie et le Maryland, prennent actuellement en charge les versions numériques des pièces d'identité émises par le gouvernement sur les appareils iPhone. Apple a également annoncé des projets pour d'autres États, notamment Hawaï, le Mississippi, l'Ohio, Porto Rico, le Connecticut, l'Iowa, le Kentucky, l'Oklahoma et l'Utah.

Jusqu'à présent, les cas d'utilisation des identifiants numériques étaient limités, principalement aux points de contrôle et aux couloirs spécifiques de la TSA dans les aéroports participants. Toutefois, la possibilité pour les entreprises de vérifier l'âge des utilisateurs grâce aux identifiants numériques stockés dans Apple Wallet devrait en accélérer l'adoption.

Avec l'arrivée d'iOS 17, les entreprises pourront accepter les pièces d'identité dans Apple Wallet sans matériel supplémentaire, ce qui simplifiera les processus tels que la vérification des pièces d'identité pour les achats d'alcool ou la vérification des pièces d'identité pour les locations de voiture. Les établissements soumis à des conditions d'âge, tels que les bars et les clubs, seront probablement intéressés par l'adoption de cette fonctionnalité.

Pour utiliser le service, les utilisateurs d'iPhone doivent simplement approcher leur appareil ou leur Apple Watch de l'iPhone de l'entreprise pour voir apparaître les informations demandées. Les utilisateurs s'authentifieront ensuite et consentiront à l'aide de Face ID ou Touch ID à partager leurs détails avec l'entreprise. Le processus reflète la façon dont la TSA fonctionne actuellement avec les identifiants numériques dans Apple Wallet, où les informations d'identification sont transmises en toute sécurité par le biais d'une communication cryptée entre les appareils des utilisateurs et le lecteur d'identité. L'authentification biométrique garantit que seule la personne qui a initialement ajouté l'identifiant peut le présenter dans Wallet.

Apple suit la norme ISO 18013-5, qui utilise la communication en champ proche (NFC) pour établir une connexion Bluetooth sécurisée entre les iPhones ou Apple Watches des utilisateurs et le lecteur d'identité. La société fournit également deux API pour les entreprises, les développeurs et les organisations qui ont besoin de différents degrés d'accès à la vérification de l'identité et de l'âge.

La première est une API d'affichage uniquement, qui permet au demandeur d'accéder à des informations limitées telles que le nom, le portrait ou l'âge sur une base d'affichage uniquement. L'autre API, appelée API de transfert de données, nécessite une autorisation spéciale d'Apple et permet aux entreprises de stocker des informations d'identification plus détaillées provenant d'un permis de conduire ou d'une carte d'identité nationale, telles que le numéro du permis de conduire ou l'adresse. L'entreprise ou l'organisation ne reçoit que les informations nécessaires à la vérification de son identité, et elle est responsable du stockage et de la conservation des données.

Outre les mises à jour d'Apple Wallet, Apple Cash permettra désormais aux utilisateurs d'effectuer des paiements hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels à d'autres destinataires. Les utilisateurs peuvent également compléter automatiquement leur solde Apple Cash lorsqu'il est épuisé. Ces fonctionnalités seront disponibles avec les versions logicielles iOS 17 et watchOS 10 plus tard cet automne.

Ces avancées pourraient améliorer l'intégration et l'adoption des identifiants numériques grâce à la prise en charge de plateformes comme Apple Wallet et la plateforme sans code d'AppMaster.io. Cela pourrait se traduire par une plus grande commodité et un meilleur rapport coût-efficacité pour les consommateurs comme pour les entreprises.