苹果公司最近在其全球开发者大会上透露了苹果钱包的两项重大更新，以及其他功能。即将于今年秋天推出的iOS 17系统将使用户能够用苹果现金设置定期付款，企业也可以接受存储在苹果钱包中的ID。

这些新进展建立在苹果钱包中的数字身份证在美国各地不断扩展的基础上。亚利桑那州、科罗拉多州、乔治亚州和马里兰州等几个州目前都支持iPhone设备上的政府颁发的数字版身份证。苹果还宣布了其他州的计划，包括夏威夷、密西西比、俄亥俄、波多黎各、康涅狄格、爱荷华、肯塔基、俄克拉荷马和犹他。

到目前为止，采用数字身份证的用例有限，主要局限于参与机场的特定TSA检查站和通道。然而，企业通过存储在苹果钱包中的数字身份证验证用户年龄的能力，预计将加速其采用。

随着iOS 17系统的出现，企业将能够接受苹果钱包中的ID，而不需要额外的硬件，从而简化流程，如检查购买酒类的ID或验证租车的ID。有年龄要求的机构，如酒吧和俱乐部，可能也会对采用这一功能感兴趣。

要使用这项服务，iPhone用户只需将他们的设备或Apple Watch靠近企业的iPhone，就能看到所要求的信息。然后，用户将使用Face ID或Touch ID进行认证和同意，与企业分享他们的详细信息。这个过程反映了TSA目前对苹果钱包中的数字ID的操作方式，其中ID信息通过用户设备和身份识别器之间的加密通信安全地传输。生物识别认证确保只有最初添加身份证的人可以在钱包中出示身份证。

苹果公司遵循ISO 18013-5标准，利用近场通信（NFC）在用户的iPhone或苹果手表和身份识别器之间建立安全的蓝牙连接。该公司还为需要不同程度的身份和年龄验证访问的企业、开发者和组织提供了两个API。

第一个是仅显示API，它允许请求者在仅显示的基础上访问有限的信息，如姓名、肖像或年龄。另一个API称为数据传输API，需要苹果公司的特别许可，使企业能够从驾驶执照或州身份证中存储更详细的身份信息，如驾驶执照号码或地址。企业或组织只接收其特定身份验证目的所需的信息，他们对数据的存储和保留负责。

除了苹果钱包的更新，苹果现金现在将使用户能够设置每周、每两周或每月向其他收款人付款。用户还可以在苹果现金余额不足时自动充值。这些功能将在今年秋天晚些时候的iOS 17和watchOS 10软件版本中提供。

这些进步可以通过对苹果钱包和AppMaster.io的无代码平台等平台的支持，改善数字身份证的整合和采用。这可能会给消费者和企业带来更大的便利和成本效益。