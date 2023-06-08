Недавно на Всемирной конференции разработчиков компания Apple представила два крупных обновления для Apple Wallet, а также другие функции. В предстоящей iOS 17, которая выйдет осенью этого года, пользователи смогут устанавливать повторяющиеся платежи с помощью Apple Cash, а предприятия смогут принимать идентификаторы, хранящиеся в Apple Wallet.

Эти новые разработки основываются на постоянном расширении цифровых идентификаторов в Apple Wallet по всей территории США. В настоящее время несколько штатов, таких как Аризона, Колорадо, Джорджия и Мэриленд, поддерживают цифровые версии государственных удостоверений личности на устройствах iPhone. Компания Apple также объявила о планах по внедрению цифровых версий в ряде штатов, включая Гавайи, Миссисипи, Огайо, Пуэрто-Рико, Коннектикут, Айову, Кентукки, Оклахому и Юту.

До сих пор принятие цифровых идентификаторов имело ограниченное применение, в основном ограничиваясь конкретными контрольно-пропускными пунктами TSA и полосами в участвующих аэропортах. Однако ожидается, что возможность для предприятий проверять возраст пользователей с помощью цифровых идентификаторов, хранящихся в Apple Wallet, ускорит их внедрение.

С появлением iOS 17 предприятия смогут принимать идентификаторы в Apple Wallet без дополнительного оборудования, что упростит такие процессы, как проверка идентификаторов при покупке алкоголя или при аренде автомобиля. Заведения с возрастными требованиями, такие как бары и клубы, вероятно, также будут заинтересованы в использовании этой функции.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователям iPhone достаточно поднести свое устройство или Apple Watch к iPhone предприятия, чтобы увидеть запрашиваемую информацию. Затем пользователи пройдут аутентификацию и дадут согласие с помощью Face ID или Touch ID на передачу своих данных предприятию. Этот процесс повторяет работу TSA с цифровыми идентификаторами в Apple Wallet, где идентификационная информация надежно передается посредством зашифрованной связи между устройствами пользователей и считывателем идентификационных данных. Биометрическая аутентификация гарантирует, что только тот человек, который изначально добавил идентификатор, может предъявить его в Wallet.

Apple следует стандарту ISO 18013-5, который использует коммуникацию ближнего поля (NFC) для установления безопасного Bluetooth-соединения между iPhone или часами Apple и считывателем идентификационных данных. Компания также предоставляет два API для предприятий, разработчиков и организаций, которым требуется различная степень доступа к проверке личности и возраста.

Первый - это API Display Only, который позволяет запрашивающему получить доступ к ограниченной информации, такой как имя, портрет или возраст, только на основе отображения. Другой API, называемый Data Transfer API, требует специального разрешения от Apple и позволяет предприятиям хранить более подробную идентификационную информацию из водительских прав или удостоверения личности штата, например, номер водительского удостоверения или адрес. Предприятие или организация получает только информацию, необходимую для их конкретной цели проверки личности, и несет ответственность за хранение и сохранность данных.

В дополнение к обновлениям Apple Wallet, Apple Cash теперь позволит пользователям устанавливать еженедельные, еженедельные или ежемесячные платежи другим получателям. Пользователи также смогут автоматически пополнять баланс Apple Cash при его исчерпании. Эти функции будут доступны в обновлениях iOS 17 и watchOS 10 осенью этого года.

Эти усовершенствования могут улучшить интеграцию и внедрение цифровых идентификаторов благодаря поддержке таких платформ, как Apple Wallet и no-code платформы AppMaster.io. Это может привести к большему удобству и экономичности как для потребителей, так и для предприятий.