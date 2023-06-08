Apple kısa bir süre önce Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda diğer özelliklerin yanı sıra Apple Wallet için iki büyük güncelleme duyurdu. Bu sonbaharda kullanıma sunulacak olan yakında çıkacak olan iOS 17, kullanıcıların Apple Cash ile yinelenen ödemeler yapmalarını sağlayacak ve işletmeler, Apple Wallet'ta saklanan kimlikleri kabul edebilecek.

Bu yeni gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri genelinde Apple Wallet'taki dijital kimliklerin sürekli genişlemesine dayanıyor. Arizona, Colorado, Georgia ve Maryland gibi bazı eyaletler şu anda iPhone cihazlarında devlet tarafından verilen kimliklerin dijital sürümlerini desteklemektedir. Apple ayrıca Hawaii, Mississippi, Ohio, Porto Riko, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma ve Utah dahil olmak üzere ek eyaletler için planlarını duyurdu.

Şimdiye kadar, dijital kimliklerin benimsenmesi sınırlı kullanım durumlarına sahipti, çoğunlukla katılımcı havalimanlarındaki belirli TSA kontrol noktaları ve şeritleriyle sınırlıydı. Bununla birlikte, işletmelerin Apple Wallet'ta depolanan dijital kimlikler aracılığıyla kullanıcı yaşlarını doğrulama yeteneğinin, benimsenmesini hızlandırması bekleniyor.

iOS 17'nin gelişiyle birlikte işletmeler, fazladan donanıma ihtiyaç duymadan Apple Wallet'ta kimlikleri kabul edebilecek, alkol satın almak için kimlik kontrolü veya araç kiralama için kimlik doğrulama gibi süreçleri kolaylaştıracak. Barlar ve kulüpler gibi yaş gereksinimleri olan kuruluşlar da muhtemelen bu özelliği benimsemekle ilgilenecektir.

Hizmetten yararlanmak için, iPhone kullanıcılarının istenen bilgileri görmek için cihazlarını veya Apple Watch'u işletmenin iPhone'unun yakınında tutması yeterlidir. Kullanıcılar daha sonra, bilgilerini işletmeyle paylaşmak için Face ID veya Touch ID kullanarak kimlik doğrulaması yapacak ve izin verecektir. Süreç, TSA'nın şu anda Apple Wallet'ta dijital kimliklerle nasıl çalıştığını yansıtıyor; burada kimlik bilgileri, kullanıcıların cihazları ile kimlik okuyucusu arasında şifreli iletişim yoluyla güvenli bir şekilde iletiliyor. Biyometrik kimlik doğrulama, yalnızca kimliği başlangıçta ekleyen kişinin bunu Cüzdan'da sunabilmesini sağlar.

Apple, kullanıcıların iPhone'ları veya Apple Saatleri ile kimlik okuyucusu arasında güvenli bir Bluetooth bağlantısı kurmak için yakın alan iletişimini (NFC) kullanan ISO 18013-5 standardını izler. Şirket ayrıca, farklı derecelerde kimlik ve yaş doğrulama erişimi gerektiren işletmeler, geliştiriciler ve kuruluşlar için iki API sağlar.

İlki, istekte bulunan kişinin ad, portre veya yaş gibi sınırlı bilgilere yalnızca görüntüleme bazında erişmesine izin veren Yalnızca Görüntüleme API'sidir. Veri Aktarım API'si olarak adlandırılan diğer API, Apple'dan özel izin gerektirir ve işletmelerin bir sürücü belgesinden veya sürücü belgesi numarası veya adresi gibi eyalet kimliğinden daha ayrıntılı kimlik bilgilerini saklamasına olanak tanır. İşletme veya kuruluş, yalnızca belirli kimlik doğrulama amaçları için gerekli bilgileri alır ve verilerin saklanması ve saklanmasından onlar sorumludur.

Apple Wallet güncellemelerine ek olarak, Apple Cash artık kullanıcıların diğer alıcılara haftalık, iki haftada bir veya aylık ödemeler ayarlamasına olanak tanıyacak. Kullanıcılar ayrıca Apple Cash bakiyeleri azaldığında otomatik olarak bakiyelerini tamamlayabilirler. Bu özellikler, bu sonbaharda iOS 17 ve watchOS 10 yazılım sürümleriyle birlikte sunulacak.

Bu gelişmeler, Apple Wallet ve AppMaster.io'nun kodsuz platformu gibi platformların desteğiyle dijital kimliklerin entegrasyonunu ve benimsenmesini iyileştirebilir. Bu, hem tüketiciler hem de işletmeler için daha fazla kolaylık ve maliyet verimliliği sağlayabilir.