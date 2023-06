Apple heeft onlangs twee belangrijke updates voor Apple Wallet onthuld, naast andere functies tijdens de Worldwide Developers Conference. Met het aankomende iOS 17, dat dit najaar beschikbaar komt, kunnen gebruikers terugkerende betalingen instellen met Apple Cash en kunnen bedrijven ID's accepteren die zijn opgeslagen in Apple Wallet.

Deze nieuwe ontwikkelingen bouwen voort op de voortdurende uitbreiding van digitale ID's in Apple Wallet in de Verenigde Staten. Verschillende staten, zoals Arizona, Colorado, Georgia en Maryland, ondersteunen momenteel digitale versies van door de overheid uitgegeven ID's op iPhone-apparaten. Apple heeft ook plannen aangekondigd voor andere staten, waaronder Hawaï, Mississippi, Ohio, Puerto Rico, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma en Utah.

Tot nu toe was het gebruik van digitale ID's beperkt tot specifieke TSA-checkpoints en -doorgangen op deelnemende luchthavens. De mogelijkheid voor bedrijven om de leeftijd van gebruikers te verifiëren met behulp van digitale ID's die zijn opgeslagen in Apple Wallet zal de adoptie naar verwachting echter versnellen.

Met de komst van iOS 17 kunnen bedrijven ID's in Apple Wallet accepteren zonder extra hardware, waardoor processen zoals het controleren van ID's voor alcoholaankopen of het verifiëren van ID's voor autoverhuur gestroomlijnd worden. Bedrijven met leeftijdsvereisten, zoals bars en clubs, zullen waarschijnlijk ook geïnteresseerd zijn in deze functie.

Om gebruik te maken van de dienst houden iPhone-gebruikers hun toestel of Apple Watch in de buurt van de iPhone van het bedrijf om de gevraagde informatie te zien. Gebruikers authenticeren en geven toestemming met Face ID of Touch ID om hun gegevens met het bedrijf te delen. Het proces weerspiegelt hoe de TSA momenteel werkt met digitale ID's in Apple Wallet, waar ID-informatie veilig wordt verzonden via versleutelde communicatie tussen de apparaten van de gebruikers en de identiteitslezer. Biometrische verificatie zorgt ervoor dat alleen de persoon die de ID in eerste instantie heeft toegevoegd, deze kan presenteren in Wallet.

Apple volgt de ISO 18013-5 standaard, die gebruik maakt van Near Field Communication (NFC) om een beveiligde Bluetooth verbinding tot stand te brengen tussen de iPhones of Apple Watches van gebruikers en de identiteitslezer. Het bedrijf biedt ook twee API's voor bedrijven, ontwikkelaars en organisaties die in verschillende mate toegang tot identiteits- en leeftijdsverificatie nodig hebben.

De eerste is een Display Only API, waarmee de aanvrager toegang krijgt tot beperkte informatie zoals naam, portret of leeftijd op een display-only basis. De andere API, Data Transfer API genaamd, vereist speciale toestemming van Apple en stelt bedrijven in staat om meer gedetailleerde identificatiegegevens van een rijbewijs of staatsID op te slaan, zoals het rijbewijsnummer of adres. Het bedrijf of de organisatie ontvangt alleen de informatie die nodig is voor hun specifieke identiteitsverificatiedoeleinden en zij zijn verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de gegevens.

Naast de updates voor Apple Wallet kunnen gebruikers met Apple Cash nu ook wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen aan andere ontvangers instellen. Gebruikers kunnen hun Apple Cash saldo ook automatisch aanvullen als het bijna op is. Deze functies zullen later dit najaar beschikbaar zijn met de iOS 17 en watchOS 10 software releases.

Deze verbeteringen zouden de integratie en acceptatie van digitale ID's kunnen verbeteren door de ondersteuning van platforms als Apple Wallet en het no-code platform van AppMaster.io. Dit zou kunnen leiden tot meer gemak en kostenefficiëntie voor zowel consumenten als bedrijven.