A Apple revelou recentemente duas grandes actualizações da Apple Wallet, juntamente com outras funcionalidades na sua Worldwide Developers Conference. O próximo iOS 17, disponível no Outono, permitirá aos utilizadores definir pagamentos recorrentes com o Apple Cash e as empresas poderão aceitar IDs armazenados na Apple Wallet.

Estes novos desenvolvimentos baseiam-se na expansão contínua de IDs digitais na Apple Wallet nos Estados Unidos. Vários estados, como o Arizona, Colorado, Geórgia e Maryland, suportam actualmente versões digitais de IDs emitidos pelo governo em dispositivos iPhone. A Apple também anunciou planos para outros estados, incluindo o Havai, Mississípi, Ohio, Porto Rico, Connecticut, Iowa, Kentucky, Oklahoma e Utah.

Até agora, a adopção de IDs digitais tinha casos de utilização limitados, principalmente confinados a pontos de controlo e corredores TSA específicos nos aeroportos participantes. No entanto, espera-se que a possibilidade de as empresas verificarem a idade dos utilizadores através de IDs digitais armazenadas na Apple Wallet acelere a sua adopção.

Com a chegada do iOS 17, as empresas poderão aceitar IDs na Apple Wallet sem hardware adicional, simplificando processos como a verificação de IDs para compras de bebidas alcoólicas ou a verificação de IDs para aluguer de automóveis. Os estabelecimentos com requisitos de idade, como bares e discotecas, também estarão provavelmente interessados em adoptar esta funcionalidade.

Para utilizar o serviço, basta que os utilizadores do iPhone aproximem o seu dispositivo ou Apple Watch do iPhone da empresa para verem as informações solicitadas. Em seguida, os utilizadores autenticam-se e dão o seu consentimento utilizando o Face ID ou o Touch ID para partilhar os seus dados com a empresa. O processo reflecte a forma como a TSA funciona actualmente com as identificações digitais na Apple Wallet, em que as informações de identificação são transmitidas de forma segura através de comunicação encriptada entre os dispositivos dos utilizadores e o leitor de identidade. A autenticação biométrica garante que apenas a pessoa que adicionou inicialmente a ID pode apresentá-la na Wallet.

A Apple segue a norma ISO 18013-5, que utiliza a comunicação de campo próximo (NFC) para estabelecer uma ligação Bluetooth segura entre os iPhones ou Apple Watches dos utilizadores e o leitor de identidade. A empresa também fornece duas APIs para empresas, programadores e organizações que requerem diferentes graus de acesso à verificação de identidade e idade.

A primeira é uma API só de visualização, que permite ao requerente aceder a informações limitadas, como nome, retrato ou idade, apenas numa base de visualização. A outra API, denominada API de transferência de dados, requer uma permissão especial da Apple e permite que as empresas armazenem informações de identificação mais detalhadas de uma carta de condução ou documento de identificação estatal, como o número da carta de condução ou a morada. A empresa ou organização apenas recebe as informações necessárias para o seu objectivo específico de verificação de identidade e é responsável pelo armazenamento e retenção de dados.

Para além das actualizações da Apple Wallet, o Apple Cash permitirá agora que os utilizadores efectuem pagamentos semanais, quinzenais ou mensais a outros destinatários. Os utilizadores também podem carregar automaticamente o saldo do Apple Cash quando este estiver baixo. Esses recursos estarão disponíveis com os lançamentos de software iOS 17 e watchOS 10 no final deste outono.

Estes avanços podem melhorar a integração e a adopção de IDs digitais através do suporte de plataformas como a Apple Wallet e a plataforma sem código da AppMaster.io. Isto poderá resultar numa maior conveniência e eficiência de custos para consumidores e empresas.