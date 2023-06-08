كشفت Apple مؤخرًا عن تحديثين رئيسيين لـ Apple Wallet ، إلى جانب ميزات أخرى في مؤتمر المطورين حول العالم. سيمكن نظام iOS 17 القادم ، المتوفر هذا الخريف ، المستخدمين من تعيين مدفوعات متكررة باستخدام Apple Cash ، ويمكن للشركات قبول المعرفات المخزنة في Apple Wallet.

تعتمد هذه التطورات الجديدة على التوسع المستمر للمعرفات الرقمية في Apple Wallet عبر الولايات المتحدة. تدعم العديد من الولايات ، مثل أريزونا وكولورادو وجورجيا وماريلاند حاليًا الإصدارات الرقمية من المعرفات الصادرة عن الحكومة على أجهزة iPhone. أعلنت Apple أيضًا عن خطط لولايات إضافية ، بما في ذلك هاواي ، ميسيسيبي ، أوهايو ، بورتوريكو ، كونيتيكت ، آيوا ، كنتاكي ، أوكلاهوما ، ويوتا.

حتى الآن ، كان لاعتماد المعرفات الرقمية حالات استخدام محدودة ، تقتصر بشكل أساسي على نقاط تفتيش وممرات محددة لإدارة أمن النقل في المطارات المشاركة. ومع ذلك ، من المتوقع أن تؤدي قدرة الشركات على التحقق من أعمار المستخدمين من خلال المعرفات الرقمية المخزنة في Apple Wallet إلى تسريع اعتمادها.

مع ظهور iOS 17 ، ستتمكن الشركات من قبول المعرفات في Apple Wallet بدون أجهزة إضافية ، وتبسيط العمليات مثل التحقق من المعرفات لمشتريات الكحول أو التحقق من المعرفات لتأجير السيارات. من المحتمل أن تكون المؤسسات ذات المتطلبات العمرية ، مثل الحانات والنوادي ، مهتمة باعتماد هذه الميزة أيضًا.

للاستفادة من الخدمة ، سيحتفظ مستخدمو iPhone ببساطة بأجهزتهم أو Apple Watch بالقرب من iPhone الخاص بالعمل للاطلاع على المعلومات المطلوبة. سيقوم المستخدمون بعد ذلك بالمصادقة والموافقة باستخدام Face ID أو Touch ID لمشاركة تفاصيلهم مع الشركة. تعكس العملية كيفية عمل TSA حاليًا مع المعرفات الرقمية في Apple Wallet ، حيث يتم نقل معلومات المعرف بشكل آمن من خلال الاتصال المشفر بين أجهزة المستخدمين وقارئ الهوية. تضمن المصادقة البيومترية أن الشخص الذي أضاف الهوية في البداية فقط يمكنه تقديمها في Wallet.

تتبع Apple معيار ISO 18013-5 ، الذي يستخدم اتصال المجال القريب (NFC) لإنشاء اتصال Bluetooth آمن بين أجهزة iPhone أو ساعات Apple الخاصة بالمستخدمين وقارئ الهوية. توفر الشركة أيضًا واجهات برمجة تطبيقات (API) للشركات والمطورين والمؤسسات التي تتطلب درجات متفاوتة من الوصول إلى التحقق من الهوية والعمر.

الأول هو Display Only API ، والذي يسمح للطالب بالوصول إلى معلومات محدودة مثل الاسم أو الصورة أو العمر على أساس العرض فقط. تتطلب واجهة برمجة التطبيقات الأخرى ، التي تسمى Data Transfer API ، إذنًا خاصًا من Apple وتمكن الشركات من تخزين معلومات تعريف أكثر تفصيلاً من رخصة القيادة أو معرّف الدولة ، مثل رقم رخصة القيادة أو العنوان. يتلقى النشاط التجاري أو المؤسسة المعلومات اللازمة فقط لغرض التحقق من الهوية المحدد ، وهم مسؤولون عن تخزين البيانات والاحتفاظ بها.

بالإضافة إلى تحديثات Apple Wallet ، ستمكن Apple Cash المستخدمين الآن من إعداد مدفوعات أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية للمستلمين الآخرين. يمكن للمستخدمين أيضًا رفع رصيد Apple Cash تلقائيًا عند انخفاضه. ستتوفر هذه الميزات مع إصدارات برامج iOS 17 و watchOS 10 في وقت لاحق من هذا الخريف.

يمكن لهذه التطورات تحسين تكامل واعتماد المعرفات الرقمية من خلال دعم منصات مثل Apple Wallet و AppMaster.io's no-code . يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من الراحة والكفاءة من حيث التكلفة للمستهلكين والشركات على حد سواء.