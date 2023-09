I pacchetti di vantaggi Low-code si riferiscono ai vari vantaggi offerti dalle piattaforme di sviluppo low-code, come AppMaster, che consentono agli sviluppatori e alle organizzazioni di creare applicazioni ricche di funzionalità, scalabili ed economiche in un periodo di tempo significativamente più breve rispetto alle metodologie di codifica tradizionali. . L'approccio low-code combina modellazione visiva, strumenti no-code e automazione, riducendo al minimo la necessità di codifica manuale, con conseguente sviluppo accelerato delle applicazioni, costi ridotti, maggiore flessibilità e migliore efficienza complessiva.

Uno dei principali vantaggi delle piattaforme low-code è la capacità di accelerare lo sviluppo delle applicazioni, che si traduce in un time-to-market più rapido per le aziende. Secondo un rapporto di Forrester Research, lo sviluppo low-code riduce i tempi di sviluppo delle applicazioni di circa il 50-90% rispetto ai metodi tradizionali. Questa velocità di sviluppo si ottiene attraverso l'uso di strumenti di modellazione visiva, interfacce drag-and-drop, componenti predefiniti e modelli che consentono agli sviluppatori di creare applicazioni complesse senza la necessità di scrivere lunghe righe di codice.

Un altro vantaggio significativo delle piattaforme low-code è la loro capacità di soddisfare un'ampia gamma di utenti, dagli sviluppatori professionisti agli sviluppatori cittadini con poca o nessuna esperienza di programmazione. Questa democratizzazione dello sviluppo applicativo consente alle organizzazioni di sfruttare le competenze e la creatività dei propri dipendenti, promuovendo l’innovazione e guidando iniziative di trasformazione digitale. Di conseguenza, le aziende possono sfruttare il potenziale del personale non tecnico per creare soluzioni personalizzate, automatizzare le attività di routine e semplificare i flussi di lavoro, con conseguente maggiore produttività, migliori operazioni e un migliore processo decisionale.

La riduzione dei costi è un notevole vantaggio offerto dalle piattaforme low-code. Semplificando il processo di sviluppo e accelerando i tempi di consegna, le soluzioni low-code possono aiutare le organizzazioni a risparmiare considerevoli risorse in termini di tempo, impegno e denaro. Inoltre, anche i costi di manutenzione sono ridotti al minimo, poiché le applicazioni low-code sono relativamente più facili da aggiornare e modificare rispetto alle loro controparti realizzate utilizzando tecniche di sviluppo convenzionali. Infatti, uno studio condotto da John Rymer, vicepresidente e analista principale di Forrester Research, ha rivelato che alcune organizzazioni che utilizzano piattaforme di sviluppo low-code hanno riportato risparmi sui costi fino a 3 volte rispetto ai metodi tradizionali.

La scalabilità è una caratteristica fondamentale delle piattaforme low-code come AppMaster, che consente alle organizzazioni di creare applicazioni in grado di gestire senza problemi carichi elevati e adattarsi alle mutevoli richieste. Ciò si ottiene impiegando robuste tecnologie di backend come Go (Golang), che rendono le applicazioni leggere, ad alte prestazioni e facilmente scalabili. Inoltre, l’uso dell’architettura basata su server per le applicazioni mobili consente alle aziende di aggiornare le interfacce utente, la logica dell’applicazione e le chiavi API senza inviare nuove versioni agli app store, migliorando ulteriormente la flessibilità e la scalabilità.

Le piattaforme Low-code riducono significativamente il debito tecnico generando continuamente applicazioni da zero ogni volta che vengono apportate modifiche ai progetti. Ciò garantisce che le applicazioni create utilizzando strumenti di sviluppo low-code siano pulite, ben strutturate e facili da mantenere. L'assenza di debito tecnico si traduce in un processo di sviluppo più efficiente, una migliore qualità del codice e una gestione ottimizzata del ciclo di vita delle applicazioni.

Le capacità di integrazione rappresentano anche un grande vantaggio delle piattaforme di sviluppo low-code. Le soluzioni Low-code, come AppMaster, si integrano facilmente con applicazioni e servizi di terze parti, facilitando lo scambio di dati senza soluzione di continuità e migliorando la funzionalità complessiva dell'applicazione. Inoltre, le piattaforme low-code supportano in genere database ampiamente utilizzati come PostgreSQL, garantendo la compatibilità con i sistemi esistenti e riducendo la necessità di modifiche sostanziali all'infrastruttura di un'organizzazione.

Infine, data la crescente importanza della sicurezza e della conformità nello sviluppo delle applicazioni, le piattaforme low-code offrono anche robuste funzionalità di sicurezza integrate e conformità agli standard di settore. Ciò garantisce che le applicazioni sviluppate utilizzando piattaforme low-code aderiscano alle migliori pratiche, riducendo il rischio di potenziali vulnerabilità e violazioni dei dati.

In conclusione, i pacchetti di vantaggi low-code comprendono un’ampia gamma di vantaggi che le organizzazioni possono sfruttare per sviluppare rapidamente applicazioni scalabili, sicure ed economicamente vantaggiose. Eliminando le complessità dello sviluppo di applicazioni tradizionali, le piattaforme low-code come AppMaster consentono alle aziende di innovare, semplificare le operazioni e stare al passo con la concorrenza nel panorama sempre più digitale di oggi.