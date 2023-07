Rejoignant les efforts d'autres opérateurs de médias pour maintenir des niveaux audio stables, YouTube étudie une nouvelle fonction connue sous le nom de "Stable Volume". Cette fonction est conçue pour normaliser les niveaux audio dans la multitude de vidéos sur leur plateforme, offrant ainsi une expérience plus fluide à l'utilisateur. Le concept de nivellement audio n'est pas nouveau, une fonctionnalité similaire étant présente dans un assortiment d'appareils, notamment les téléviseurs intelligents, les systèmes audio et d'autres lecteurs multimédias tels que Roku, réputé pour sa capacité de nivellement automatique du volume visant à lutter contre le problème des publicités trop bruyantes.

La présence de la commande "Stable Volume" sur l'application mobile YouTube a été remarquée pour la première fois par un certain nombre d'utilisateurs, malgré l'absence de déclaration officielle de son lancement. M. Brandon Lee, un créateur réputé de YouTube associé à la chaîne "This Is Tech Today", est l'un de ceux qui l'ont repérée. Spéculant sur la fonction de la fonctionnalité, Lee a suggéré dans un récent tweet qu'elle pourrait servir de normalisateur et de compresseur régulant les niveaux de volume afin d'éviter les changements soudains d'intensité audio entre les différentes vidéos et même au sein de chaque vidéo.

Confirmant les conjectures de Lee et d'autres, YouTube a publié une déclaration affirmant l'existence et l'objectif de cette innovation. Selon les termes d'un représentant de YouTube, "Nous sommes en train de tester une nouvelle fonction de contrôle de l'écoute de YouTube qui permet d'obtenir un son plus uniforme pour les utilisateurs qui consomment des vidéos". Il a également précisé que cette fonction était encore en phase expérimentale et qu'elle était testée sur plusieurs plates-formes mobiles dans le monde.

