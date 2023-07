Wie auch andere Medienbetreiber bemüht sich YouTube um gleichbleibende Tonpegel und erforscht eine neue Funktion, die als "Stable Volume" bekannt ist. Diese Funktion wurde entwickelt, um die Audiopegel über die Vielzahl von Videos auf der Plattform zu vereinheitlichen und so ein reibungsloseres Nutzererlebnis zu gewährleisten. Das Konzept der Lautstärkeregelung ist nicht neu. Ähnliche Funktionen finden sich in einer Reihe von Geräten, darunter intelligente Fernsehgeräte, Soundsysteme und andere Medienplayer wie Roku, die für ihre automatische Lautstärkeregelung bekannt sind, mit der das Problem zu lauter Werbespots bekämpft werden soll.

Das Vorhandensein der Funktion "Stabile Lautstärke" in der mobilen Anwendung YouTube wurde von einer Reihe von Nutzern bemerkt, obwohl es keine offizielle Ankündigung ihrer Einführung gab. Zu denjenigen, die die Funktion entdeckten, gehörte M. Brandon Lee, ein bekannter YouTube-Ersteller, der mit dem Kanal "This Is Tech Today" verbunden ist. In einem kürzlichen Tweet spekulierte Lee über die Funktion der Funktion und schlug vor, dass sie als Normalisierer und Kompressor dienen könnte, der die Lautstärke reguliert, um plötzliche Schwankungen der Audiointensität in verschiedenen Videos und sogar innerhalb einzelner Videos zu vermeiden.

Um die Vermutungen von Lee und anderen zu bestätigen, veröffentlichte YouTube eine Erklärung, in der die Existenz und der Zweck dieser Neuerung bestätigt wird. In den Worten eines Vertreters von YouTube: "Wir sind dabei, eine neue Funktion zur Hörkontrolle auf YouTube zu testen, die den Nutzern beim Konsum von Videos einen einheitlicheren Klang ermöglicht". Sie erklärten auch, dass sich die Funktion noch in der Versuchsphase befinde und auf mehreren mobilen Plattformen weltweit getestet werde.

