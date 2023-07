In navolging van de inspanningen van andere media-exploitanten om stabiele audioniveaus te behouden, onderzoekt YouTube een nieuwe functie die bekend staat als 'Stable Volume'. Deze functie is ontworpen om de geluidsniveaus in de vele video's op hun platform te standaardiseren, voor een soepelere gebruikerservaring. Het concept van geluidsniveauregeling is niet nieuw: soortgelijke functies zijn te vinden in een groot aantal apparaten, waaronder smart tv's, geluidssystemen en andere mediaspelers zoals Roku, bekend om zijn functie voor automatische volumeniveauregeling die bedoeld is om het probleem van te luide reclamespots tegen te gaan.

De aanwezigheid van de 'Stable Volume' regelaar op de YouTube mobiele applicatie werd voor het eerst opgemerkt door een aantal gebruikers, ondanks het feit dat er geen officiële aankondiging van de lancering was. Onder degenen die het opmerkten was M. Brandon Lee, een gerenommeerde YouTube-creator verbonden aan het kanaal 'This Is Tech Today'. Speculerend over de functie van de functie, suggereerde Lee in een recente tweet dat het zou kunnen dienen als een normalizer en compressor die volumeniveaus reguleert om plotselinge verschuivingen in audio-intensiteit tussen verschillende video's en zelfs binnen individuele video's te voorkomen.

YouTube bevestigde de vermoedens van Lee en anderen en publiceerde een verklaring waarin het bestaan en het doel van deze innovatie werd bevestigd. In de woorden van een YouTube vertegenwoordiger: "We zijn bezig met het testen van een nieuwe YouTube luisterfunctie die een meer uniform geluid mogelijk maakt voor gebruikers die video's consumeren". Ze verklaarden ook dat de functie zich nog in de experimentele fase bevond en wereldwijd op meerdere mobiele platforms werd uitgeprobeerd.

