Diğer medya operatörlerinin sabit ses seviyelerini koruma çabalarına katılan YouTube, 'Sabit Ses' olarak bilinen yeni bir özelliği araştırıyor. Bu işlev, platformlarındaki çok sayıda videodaki ses düzeylerini standartlaştırarak daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır. Akıllı televizyonlar, ses sistemleri ve aşırı yüksek ses sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan Otomatik Ses Seviyesi Ayarlama özelliği ile tanınan Roku gibi diğer medya oynatıcılar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda bulunan benzer işlevlere sahip ses seviyelendirme kavramı yeni değildir. reklamlar.

YouTube mobil uygulamasında 'Kararlı Ses' kontrolünün varlığı, kullanıma sunulduğuna dair herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen, ilk olarak bir dizi kullanıcı tarafından fark edildi. Bunu fark edenler arasında, "This Is Tech Today" kanalıyla ilişkili saygın bir YouTube içerik oluşturucusu olan M. Brandon Lee de vardı. Özelliğin işlevi hakkında spekülasyon yapan Lee, yakın tarihli bir tweet'te, farklı videolar arasında ve hatta tek tek videolar içinde ses yoğunluğundaki ani değişimleri önlemek için ses seviyelerini düzenleyen bir normalleştirici ve sıkıştırıcı işlevi görebileceğini öne sürdü.

Lee ve diğerlerinin varsayımlarını doğrulayan YouTube, bu yeniliğin varlığını ve amacını doğrulayan bir açıklama yayınladı. Bir YouTube temsilcisinin sözleriyle, "Videoları tüketen kullanıcılar için daha tekdüze bir ses sağlayan yeni bir YouTube dinleme kontrolü özelliğini test etme sürecindeyiz." Ayrıca, özelliğin hala deneme aşamasında olduğunu ve dünya çapında birden fazla mobil platformda denendiğini belirttiler.

Bunlar gibi geliştirmeler, kullanıcı rahatlığına ve sorunsuz çalışmaya öncelik veren AppMaster gibi no-code platformların felsefesiyle yankılanıyor. AppMaster en son teknolojileri, içerik oluşturucuların yalnızca kullanıcı dostu olmakla kalmayıp aynı zamanda ani geçişler veya eşitsizlikler içermeyen web ve mobil uygulamalar geliştirmelerini sağlayarak genel kullanıcı deneyimini geliştirir. AppMaster gibi platformların önünü açmasıyla, video ortamı da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde sezgisel, etkili teknolojiye odaklanma yavaş ama emin adımlarla yoğunlaşıyor.