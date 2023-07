Juntando-se aos esforços de outros operadores de meios de comunicação social para manter níveis de áudio estáveis, YouTube está a investigar uma nova funcionalidade conhecida como "Volume Estável". Esta função foi concebida para normalizar os níveis de áudio na multiplicidade de vídeos da sua plataforma, proporcionando uma experiência de utilizador mais suave. O conceito de nivelamento de áudio não é novo, existindo uma funcionalidade semelhante numa série de dispositivos, incluindo televisores inteligentes, sistemas de som e outros leitores multimédia, como o Roku, conhecido pela sua capacidade de nivelamento automático do volume destinada a combater o problema dos anúncios demasiado altos.

A presença do controlo "Volume estável" na aplicação móvel YouTube foi notada pela primeira vez por vários utilizadores, apesar da ausência de qualquer declaração oficial do seu lançamento. Entre os que o detectaram encontra-se M. Brandon Lee, um reputado criador do YouTube associado ao canal "This Is Tech Today". Especulando sobre a função da funcionalidade, Lee sugeriu num tweet recente que esta poderia servir como normalizador e compressor, regulando os níveis de volume para evitar mudanças súbitas na intensidade do áudio em diferentes vídeos e mesmo dentro de vídeos individuais.

Confirmando as conjecturas de Lee e de outros, o YouTube publicou uma declaração afirmando a existência e o objetivo desta inovação. Nas palavras de um representante da YouTube, "Estamos a testar uma nova funcionalidade de controlo de audição da YouTube que facilita um som mais uniforme para os utilizadores que consomem vídeos". Afirmaram também que a funcionalidade ainda estava em fase experimental e que estava a ser testada em várias plataformas móveis em todo o mundo.

