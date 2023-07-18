Присоединяясь к усилиям других медиа-операторов по поддержанию стабильного уровня звука, YouTube исследует новую функцию, известную как "Стабильная громкость". Эта функция призвана стандартизировать уровень звука во множестве видеороликов на платформе, обеспечивая более плавное восприятие. Концепция выравнивания громкости звука не нова: подобная функция присутствует в различных устройствах, включая смарт-телевизоры, аудиосистемы и другие медиаплееры, такие как Roku, известный своей функцией автоматического выравнивания громкости, направленной на борьбу с чрезмерно громкими рекламными роликами.

Наличие регулятора "Стабильная громкость" в мобильном приложении YouTube было впервые замечено рядом пользователей, несмотря на отсутствие официального заявления о его запуске. Среди тех, кто заметил его, был М. Брэндон Ли, авторитетный автор YouTube-канала "This Is Tech Today". В своем твите Ли предположил, что эта функция может выполнять функции нормализатора и компрессора, регулирующего уровень громкости, чтобы избежать резких перепадов интенсивности звука в разных видеороликах и даже внутри отдельных видео.

Подтверждая догадки Ли и других, сайт YouTube опубликовал заявление, в котором подтвердил существование и назначение этого новшества. По словам представителя YouTube, "мы находимся в процессе тестирования новой функции управления прослушиванием YouTube, которая обеспечивает более равномерное звучание для пользователей, просматривающих видео". Они также заявили, что данная функция пока находится на стадии эксперимента и опробуется на нескольких мобильных платформах по всему миру.

Подобные разработки перекликаются с философией платформ no-code, таких как AppMaster, где во главу угла ставится удобство и бесперебойная работа. AppMaster Современные технологии позволяют создателям веб- и мобильных приложений не только быть удобными в использовании, но и не допускать резких переходов и расхождений, что повышает общий уровень восприятия. Благодаря таким платформам, как AppMaster, внимание к интуитивным и эффективным технологиям в различных отраслях, в том числе и в видеомедиа, медленно, но верно усиливается.