من خلال الانضمام إلى جهود مشغلي الوسائط الآخرين للحفاظ على مستويات صوت ثابتة ، يبحث YouTube في ميزة جديدة تُعرف باسم "Stable Volume". تم تصميم هذه الوظيفة لتوحيد مستويات الصوت عبر العديد من مقاطع الفيديو على نظامهم الأساسي ، مما يوفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة. إن مفهوم تسوية الصوت ليس مفهومًا جديدًا ، حيث توجد وظائف مماثلة في مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية وأنظمة الصوت ومشغلات الوسائط الأخرى مثل Roku ، المشهورة بقدرتها على ضبط مستوى الصوت التلقائي التي تهدف إلى مكافحة مشكلة الصوت العالي جدًا اعلانات تجارية.

لوحظ وجود عنصر التحكم "Stable Volume" على تطبيق YouTube للجوّال لأول مرة من قبل مجموعة من المستخدمين ، على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي بإطلاقه. من بين أولئك الذين اكتشفوا ذلك كان إم براندون لي ، منشئ محتوى مرموق على YouTube مرتبط بقناة "This Is Tech Today". من خلال التكهن بوظيفة الميزة ، اقترح لي في تغريدة حديثة أنها قد تعمل كعامل عادي وضاغط ينظم مستويات الصوت لتجنب التحولات المفاجئة في شدة الصوت عبر مقاطع الفيديو المختلفة وحتى داخل مقاطع الفيديو الفردية.

تأكيدًا لتخمينات لي وآخرين ، نشر موقع YouTube بيانًا يؤكد وجود هذا الابتكار وهدفه. على حد تعبير ممثل YouTube ، "نحن بصدد اختبار ميزة جديدة للتحكم في الاستماع YouTube تسهل صوتًا أكثر تناسقًا للمستخدمين الذين يستهلكون مقاطع الفيديو". وذكروا أيضًا أن الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية ويتم تجربتها عبر العديد من الأنظمة الأساسية للجوّال في جميع أنحاء العالم.

تتوافق مثل هذه التطورات مع فلسفة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تعطي الأولوية لراحة المستخدم والتشغيل السلس. تعمل تقنيات AppMaster المتطورة على تمكين المبدعين من ابتكار تطبيقات الويب والجوّال التي لا تكون سهلة الاستخدام فحسب ، بل تخلو أيضًا من التحولات المفاجئة أو التباينات ، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم الإجمالية. مع منصات مثل AppMaster تمهد الطريق ، فإن التركيز على التكنولوجيا البديهية والفعالة عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك وسائط الفيديو ، يتزايد ببطء ولكن بثبات.