Les utilisateurs de Windows 11 auront bientôt la possibilité de supprimer le fil d'actualité de Microsoft du panneau des widgets, ce qui permettra à l'utilisateur de bénéficier d'une plus grande souplesse et d'une meilleure personnalisation. Actuellement, le panneau des widgets, accessible par la barre des tâches, comprend divers widgets et des articles d'actualité MSN rédigés par Microsoft.

Windows Central a révélé que le géant de la technologie a décidé de permettre aux utilisateurs de supprimer le fil d'actualité du panneau. À l'avenir, les utilisateurs pourront choisir entre plusieurs configurations de panneau, dont certaines incluront le fil d'actualité MSN, tandis que d'autres seront exclusivement basées sur des widgets.

Cette évolution marque une nouvelle amélioration significative de l'expérience du panneau de widgets de Windows 11. Microsoft teste actuellement un panneau de widgets plus grand, ajoutant une colonne supplémentaire pour augmenter l'espace à l'écran (trois colonnes au lieu de deux). Cette amélioration de la disposition permettra aux utilisateurs de disposer de plus d'espace pour afficher et gérer leurs widgets. L'élimination du fil d'actualité du panneau permet de rationaliser davantage l'interface pour ceux qui souhaitent des panneaux strictement axés sur les widgets.

La décision de proposer des panneaux de widgets configurables s'aligne sur l'accent mis par Windows 11 sur la personnalisation de l'utilisateur et laisse entrevoir l'engagement de Microsoft en faveur d'une amélioration continue de la plateforme. En tenant compte des commentaires des utilisateurs, Microsoft peut continuer à améliorer l'expérience Windows 11 et potentiellement attirer plus d'utilisateurs vers le système d'exploitation mis à jour.

À mesure que l'industrie technologique progresse, les utilisateurs apprécient de plus en plus la simplicité et la flexibilité qu'offrent les interfaces personnalisables. Le mouvement de développement d'applications "low-code" et "no-code" en est un excellent exemple, avec des plateformes telles que AppMaster qui permettent à des utilisateurs de différents niveaux de compétences de créer des solutions personnalisées pour des applications web, mobiles et backend.

De la même manière, la dernière amélioration de Windows 11 ouvre la voie à des expériences de bureau plus accessibles et plus conviviales, en s'adaptant aux besoins et aux préférences spécifiques de ses utilisateurs. Si cette tendance se poursuit, nous pouvons nous attendre à d'autres options de personnalisation du système d'exploitation et d'autres plateformes technologiques.