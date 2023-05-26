سيتوفر لمستخدمي Windows 11 قريبًا خيار إزالة موجز أخبار Microsoft من لوحة الأدوات ، مما يوفر مزيدًا من المرونة والتخصيص للمستخدم. في الوقت الحالي ، تشتمل لوحة الأدوات ، التي يمكن الوصول إليها من خلال شريط المهام ، على عناصر واجهة مستخدم متنوعة وقصص إخبارية من MSN برعاية Microsoft.

كشف Windows Central أن عملاق التكنولوجيا قد قرر السماح للمستخدمين بإسقاط موجز الأخبار من اللوحة. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين عدة تخطيطات للوحة في المستقبل ، والتي سيتضمن بعضها موجز أخبار MSN ، بينما سيكون البعض الآخر قائمًا على عنصر واجهة المستخدم حصريًا.

تمثل هذه الخطوة تحسينًا مهمًا آخر في تجربة لوحة أدوات Windows 11. تختبر Microsoft حاليًا لوحة أدوات أكبر ، مضيفة عمودًا إضافيًا لزيادة مساحة الشاشة (ثلاثة أعمدة بدلاً من عمودين). سيوفر تحسين التخطيط هذا مزيدًا من العقارات للمستخدمين لعرض أدواتهم وإدارتها. يؤدي التخلص من موجز الأخبار من اللوحة إلى زيادة تبسيط الواجهة لأولئك الذين يرغبون في لوحات تركز بشكل صارم على عناصر واجهة المستخدم.

يتماشى قرار تقديم تخطيطات لوحة عناصر واجهة المستخدم القابلة للتكوين مع تركيز Windows 11 على تخصيص المستخدم وتلميحات حول التزام Microsoft بتحسينات النظام الأساسي المستمرة. من خلال أخذ ملاحظات المستخدم في الاعتبار ، يمكن لـ Microsoft الاستمرار في تحسين تجربة Windows 11 وربما جذب المزيد من المستخدمين إلى نظام التشغيل المحدث.

مع تقدم صناعة التكنولوجيا ، يقدر المستخدمون بشكل متزايد البساطة والمرونة التي توفرها الواجهات القابلة للتخصيص. تعد حركة تطوير التطبيقات ذات الكود المنخفض وعدم وجود رمز مثالًا رئيسيًا ، حيث تتيح منصات مثل AppMaster للمستخدمين ذوي مستويات المهارات المتنوعة إنشاء حلول مخصصة لتطبيقات الويب والجوال والخلفية.

بطريقة مماثلة ، يفتح أحدث تحسين لـ Windows 11 الباب لتجارب سطح مكتب يسهل الوصول إليها وسهلة الاستخدام ، والتكيف مع الاحتياجات والتفضيلات المحددة لمستخدميه. مع استمرار هذا الاتجاه ، يمكننا توقع المزيد من خيارات التخصيص والتخصيص في نظام التشغيل والأنظمة الأساسية التقنية الأخرى.