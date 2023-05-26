Windows 11 kullanıcıları yakında widget panelinden Microsoft Haber akışını kaldırma seçeneğine sahip olacak ve bu da daha fazla kullanıcı esnekliği ve özelleştirme sağlayacaktır. Şu anda, görev çubuğundan erişilebilen pencere öğeleri paneli, Microsoft'un küratörlüğünü yaptığı çeşitli pencere öğelerini ve MSN haberlerini içermektedir.

Windows Central, teknoloji devinin kullanıcıların haber akışını panelden bırakmasına izin vermeye karar verdiğini açıkladı. Bildirildiğine göre kullanıcılar, gelecekte birden fazla panel düzeni arasından seçim yapabilecekler; bunlardan bazıları MSN haber akışını içerecek, bazıları ise yalnızca pencere öğesi tabanlı olacak.

Bu hamle, Windows 11'in widget paneli deneyiminde bir başka önemli gelişmeye işaret ediyor. Microsoft şu anda daha büyük bir pencere öğesi panelini test ediyor ve artırılmış ekran alanı için fazladan bir sütun ekliyor (iki yerine üç sütun). Bu düzen iyileştirmesi, kullanıcıların widget'larını görüntülemesi ve yönetmesi için daha fazla alan sağlayacaktır. Haber akışının panelden kaldırılması, kesinlikle widget odaklı paneller isteyenler için arayüzü daha da kolaylaştırır.

Yapılandırılabilir pencere öğesi paneli düzenleri sunma kararı, Windows 11'in kullanıcı kişiselleştirmeye verdiği önemle uyumludur ve Microsoft'un devam eden platform iyileştirmelerine yönelik taahhüdünün ipuçlarını verir. Microsoft, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak Windows 11 deneyimini geliştirmeye devam edebilir ve potansiyel olarak daha fazla kullanıcıyı güncellenmiş işletim sistemine çekebilir.

Teknoloji endüstrisi ilerledikçe, kullanıcılar özelleştirilebilir arabirimlerin sunduğu basitliği ve esnekliği giderek daha fazla takdir ediyor. Düşük kodlu ve kodsuz uygulama geliştirme hareketi, farklı beceri düzeylerine sahip kullanıcıların web, mobil ve arka uç uygulamaları için özel çözümler oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi platformlarla en iyi örnektir.

Benzer bir şekilde, Windows 11'in en son geliştirmesi, kullanıcılarının özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyum sağlayarak daha erişilebilir ve kullanıcı dostu masaüstü deneyimleri için kapı açıyor. Bu eğilim devam ettikçe, işletim sistemi ve diğer teknoloji platformlarında daha fazla özelleştirme ve kişiselleştirme seçeneği bekleyebiliriz.