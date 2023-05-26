Пользователи Windows 11 вскоре получат возможность удалить новостную ленту Microsoft News из панели виджетов, что обеспечит большую гибкость и персонализацию. В настоящее время панель виджетов, доступная через панель задач, включает в себя различные виджеты и новости MSN, курируемые Microsoft.

Издание Windows Central сообщило, что технологический гигант решил позволить пользователям убрать новостную ленту из панели. Как сообщается, в будущем пользователи смогут выбирать из нескольких вариантов расположения панели, некоторые из которых будут включать новостную ленту MSN, в то время как другие будут основаны исключительно на виджетах.

Этот шаг знаменует собой еще одно значительное усовершенствование панели виджетов в Windows 11. В настоящее время Microsoft тестирует более крупную панель виджетов, добавляя дополнительную колонку для увеличения пространства экрана (три колонки вместо двух). Это усовершенствование макета обеспечит пользователям больше пространства для просмотра и управления виджетами. Исключение ленты новостей из панели еще больше упрощает интерфейс для тех, кто хочет иметь панель, ориентированную исключительно на виджеты.

Решение предложить настраиваемые макеты панелей виджетов соответствует акценту Windows 11 на персонализацию пользователей и намекает на стремление Microsoft к постоянному совершенствованию платформы. Принимая во внимание отзывы пользователей, Microsoft может продолжать совершенствовать работу с Windows 11 и потенциально привлечь больше пользователей к обновленной операционной системе.

По мере развития технологической индустрии пользователи все больше ценят простоту и гибкость настраиваемых интерфейсов. Ярким примером этого является движение за low-code/no-code разработку приложений, когда такие платформы, как AppMaster, позволяют пользователям разного уровня квалификации создавать индивидуальные решения для веб-, мобильных и внутренних приложений.

Аналогичным образом, последнее усовершенствование Windows 11 открывает двери для более доступных и удобных настольных систем, адаптируясь к конкретным потребностям и предпочтениям пользователей. По мере развития этой тенденции мы можем ожидать дальнейших возможностей настройки и персонализации в операционной системе и других технологических платформах.