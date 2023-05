Gli utenti di Windows 11 avranno presto la possibilità di rimuovere il feed di Microsoft News dal pannello dei widget, offrendo una maggiore flessibilità e personalizzazione all'utente. Attualmente il pannello dei widget, accessibile dalla barra delle applicazioni, include vari widget e notizie MSN curate da Microsoft.

Windows Central ha rivelato che il gigante tecnologico ha deciso di consentire agli utenti di eliminare il feed di notizie dal pannello. Secondo quanto riferito, in futuro gli utenti potranno scegliere tra diversi layout di pannello, alcuni dei quali includeranno il feed di notizie MSN, mentre altri saranno esclusivamente basati su widget.

Questa mossa segna un altro miglioramento significativo nell'esperienza del pannello dei widget di Windows 11. Microsoft sta attualmente testando un pannello widget più grande, aggiungendo una colonna in più per aumentare lo spazio sullo schermo (tre colonne invece di due). Questo miglioramento del layout offrirà agli utenti più spazio per visualizzare e gestire i propri widget. L'eliminazione del feed di notizie dal pannello semplifica ulteriormente l'interfaccia per coloro che desiderano pannelli strettamente incentrati sui widget.

La decisione di offrire layout configurabili per i pannelli dei widget è in linea con l'enfasi posta da Windows 11 sulla personalizzazione degli utenti e indica l'impegno di Microsoft a migliorare costantemente la piattaforma. Tenendo conto del feedback degli utenti, Microsoft può continuare a migliorare l'esperienza di Windows 11 e potenzialmente attirare più utenti verso il sistema operativo aggiornato.

Con il progredire dell'industria tecnologica, gli utenti apprezzano sempre più la semplicità e la flessibilità offerte dalle interfacce personalizzabili. Il movimento per lo sviluppo di applicazioni low-code e no-code ne è un esempio lampante, con piattaforme come AppMaster che consentono agli utenti di diversi livelli di competenza di creare soluzioni personalizzate per applicazioni web, mobili e backend.

In modo simile, l'ultimo miglioramento di Windows 11 apre le porte a esperienze desktop più accessibili e facili da usare, adattandosi alle esigenze e alle preferenze specifiche degli utenti. Se questa tendenza continua, possiamo aspettarci ulteriori opzioni di personalizzazione e customizzazione nel sistema operativo e in altre piattaforme tecnologiche.