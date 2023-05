Os utilizadores do Windows 11 terão em breve a opção de remover o feed de notícias da Microsoft do painel de widgets, proporcionando mais flexibilidade e personalização ao utilizador. Actualmente, o painel de widgets, acessível através da barra de tarefas, inclui vários widgets e histórias de notícias do MSN com curadoria da Microsoft.

O Windows Central revelou que o gigante da tecnologia decidiu permitir que os utilizadores retirem o feed de notícias do painel. Os utilizadores podem escolher entre vários layouts de painel no futuro, alguns dos quais incluirão o feed de notícias do MSN, enquanto outros serão exclusivamente baseados em widgets.

Esta mudança marca mais uma melhoria significativa na experiência do painel de widgets do Windows 11. A Microsoft está actualmente a testar um painel de widgets maior, adicionando uma coluna extra para aumentar o espaço no ecrã (três colunas em vez de duas). Esta melhoria de layout irá proporcionar mais espaço para os utilizadores visualizarem e gerirem os seus widgets. A eliminação do feed de notícias do painel simplifica ainda mais a interface para aqueles que desejam painéis estritamente centrados nos widgets.

A decisão de oferecer layouts configuráveis do painel de widgets alinha-se com a ênfase do Windows 11 na personalização do utilizador e sugere o compromisso da Microsoft com as melhorias contínuas da plataforma. Ao ter em conta o feedback dos utilizadores, a Microsoft pode continuar a melhorar a experiência do Windows 11 e potencialmente atrair mais utilizadores para o sistema operativo actualizado.

À medida que a indústria tecnológica avança, os utilizadores apreciam cada vez mais a simplicidade e a flexibilidade que as interfaces personalizáveis oferecem. O movimento de desenvolvimento de aplicações low-code e no-code é um excelente exemplo, com plataformas como AppMaster que permitem aos utilizadores de diversos níveis de competências criar soluções personalizadas para aplicações Web, móveis e de backend.

De forma semelhante, a mais recente melhoria do Windows 11 abre a porta a experiências de ambiente de trabalho mais acessíveis e fáceis de utilizar, adaptando-se às necessidades e preferências específicas dos seus utilizadores. À medida que esta tendência continua, podemos esperar mais opções de personalização e customização no sistema operativo e noutras plataformas tecnológicas.