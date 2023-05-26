Windows 11用户很快就可以选择将微软新闻源从小工具面板中移除，为用户提供更多的灵活性和定制化。目前，可通过任务栏访问的小工具面板包括各种小工具和微软策划的MSN新闻故事。

Windows Central透露，这家科技巨头已经决定允许用户从面板上删除新闻源。据报道，用户在未来可以选择多种面板布局，其中一些将包括MSN新闻源，而另一些将完全基于小部件。

此举标志着Windows 11的小部件面板体验的又一次重大改进。微软目前正在测试一个更大的小工具面板，为增加屏幕空间增加了一列（三列而不是两列）。这种布局的改进将为用户提供更多的空间来查看和管理他们的小工具。从面板上消除新闻源，进一步简化了那些希望严格以小工具为重点的面板的界面。

提供可配置的小工具面板布局的决定与Windows 11对用户个性化的强调相一致，并暗示了微软对持续改进平台的承诺。通过考虑用户的反馈，微软可以继续增强Windows 11的体验，并有可能吸引更多的用户使用这个更新的操作系统。

随着科技行业的发展，用户越来越欣赏可定制界面所带来的简单性和灵活性。低代码和无代码应用开发运动就是一个典型的例子，AppMaster 等平台允许不同技能水平的用户为网络、移动和后端应用创建定制解决方案。

以类似的方式，Windows 11的最新改进为更多可访问和用户友好的桌面体验打开了大门，以适应其用户的具体需求和偏好。随着这一趋势的继续，我们可以期待操作系统和其他技术平台的进一步定制和个性化选项。