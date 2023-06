Les utilisateurs de WhatsApp dont les appareils utilisent le même système d'exploitation bénéficieront bientôt d'un processus simplifié pour le transfert de leur historique de chat et des pièces jointes importantes. Cette nouveauté, récemment annoncée par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, vise à améliorer l'expérience de l'utilisateur en offrant une nouvelle capacité de transfert de chat qui évite d'avoir recours à des sauvegardes dans le nuage.

Le fonctionnement de cette fonctionnalité est simple : les utilisateurs n'ont qu'à scanner le code QR affiché sur leur ancien appareil avec le nouveau. La dernière amélioration garantit une confidentialité totale pendant la transition, assurant que les données partagées sont strictement limitées aux deux appareils et restent entièrement cryptées tout au long de l'échange, selon le communiqué de WhatsApp.

Cette méthodologie actualisée pourrait s'avérer nettement plus efficace et moins encombrante que son équivalent basé sur le cloud, qui nécessite actuellement de sauvegarder l'historique des chats sur iCloud ou Google Drive avant de le télécharger sur un appareil de remplacement. De plus, elle échappe commodément aux restrictions de stockage dans le nuage qui pourraient poser problème, notamment lorsque la sauvegarde de la conservation des chats et des fichiers multimédias dépasse le quota de stockage gratuit fourni par iCloud, qui est généralement de 5 Go.

Toutefois, il est important de noter que cette fonction permet uniquement le transfert entre des appareils fonctionnant sur des plateformes similaires, ce qui signifie qu'elle s'applique aux transitions d'Android à Android ou d'iOS à iOS. Dans les cas où l'historique des chats doit être transféré entre les deux plateformes, le protocole varie en fonction de la direction de la migration des données. Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de clarté dans de telles situations, WhatsApp a fourni des pages d'aide qui mettent en évidence les instructions pour passer d'iPhone à Android et vice versa.

Bien que WhatsApp n'ait pas précisé de date particulière pour le déploiement de cette fonctionnalité, il semble que l'initiative fasse progressivement son chemin vers le public. La preuve en est fournie par WABetaInfo, une source d'informations privilégiée, qui indique que la fonctionnalité a été progressivement mise à la disposition des bêta-testeurs sur les plates-formes Android et iOS. Si l'on ajoute à cela la récente déclaration officielle, il est plausible de penser que le grand public aura bientôt accès à cette fonctionnalité. Les utilisateurs pourront utiliser cette fonction en sélectionnant l'option "Transfert de chat" dans la catégorie "Chats" du menu "Paramètres" de leur appareil actuel.

Dans un paysage numérique en pleine mutation, de telles initiatives améliorent l'expérience globale de l'utilisateur et fixent la norme pour les plateformes de communication numérique. Ces développements ont également une implication intéressante pour les plateformes no-code comme AppMaster. La fonction enrichit le processus d'échange transparent de données, une proposition de valeur que les plateformes no-code telles que AppMaster offrent aux développeurs. Il sera intéressant de suivre l'influence de ces améliorations sur l'ensemble de l'industrie technologique.