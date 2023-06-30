使用同一操作系统的WhatsApp用户在传输他们的聊天记录和大量附件时，很快就会享受到一个简化的过程。Meta公司首席执行官马克-扎克伯格最近宣布的这一新进展，旨在通过提供新颖的聊天记录转移功能来提升用户体验，避免了云备份的必要性。

这项功能的主要操作很简单--用户只需用新设备扫描他们以前设备上显示的二维码。根据WhatsApp 的声明，最新的改进保证了过渡期间的完全隐私，确保共享的数据严格限制在两个设备内，并在整个交换过程中保持完全加密。

这种更新的方法可能会比基于云的对应方法更有效、更省事，因为它目前需要先在iCloud或Google Drive上备份聊天记录，然后再下载到替代设备上。此外，它方便地摆脱了任何可能构成问题的云存储限制，特别是当聊天记录和多媒体文件的备份超过iCloud提供的免费存储配额时，这通常是5GB。

然而，需要注意的是，这项功能只能在类似平台上运行的设备之间转移，这意味着它的档位是安卓到安卓或iOS到iOS的转换。在需要在两个平台之间转移聊天记录的情况下，协议会根据数据迁移的方向而有所不同。对于需要更清楚了解这种情况的用户，WhatsApp ，提供了帮助页面，强调了从iPhone到Android和反之亦然的说明。

尽管WhatsApp 没有指定部署这一功能的具体发布日期，但似乎这一举措正在稳步走向公众。支持这一观点的证据来自内部新闻资源WABetaInfo，它报告说该功能已经逐步发布给安卓和iOS平台的测试者。再加上最近的官方声明，我们有理由预计，一般公众将很快获得这一功能。用户将能够通过在其现有设备的 "设置 "菜单中选择 "聊天 "类别下的 "聊天转移 "选项来利用这一功能。

在迅速转变的数字环境中，诸如此类的举措增强了整体用户体验，并为数字通信平台设定了标准。这些发展也为AppMaster等no-code 平台留下了一个有趣的暗示。no-code 该功能丰富了无缝交换数据的过程，这是AppMaster 等平台为开发者提供的价值主张。监测这种增强功能如何影响更广泛的科技行业将是耐人寻味的。