Gli utenti di WhatsApp con dispositivi che utilizzano lo stesso sistema operativo potranno presto usufruire di un processo semplificato per il trasferimento della cronologia delle chat e degli allegati più importanti. Questa novità, annunciata di recente dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, mira a migliorare l'esperienza dell'utente offrendo una nuova funzionalità di trasferimento delle chat che evita la necessità di effettuare backup su cloud.

Il funzionamento principale di questa funzione è semplice: gli utenti devono solo scansionare il codice QR visualizzato sul dispositivo precedente con quello nuovo. L'ultimo miglioramento garantisce la totale privacy durante la transizione, assicurando che i dati condivisi siano strettamente limitati ai due dispositivi e rimangano completamente criptati durante lo scambio, secondo la dichiarazione di WhatsApp.

Questa metodologia aggiornata potrebbe rivelarsi molto più efficiente e meno onerosa della sua controparte basata su cloud, che attualmente richiede il backup della cronologia delle chat su iCloud o Google Drive prima di scaricarla su un dispositivo sostitutivo. Inoltre, non è soggetto a restrizioni di archiviazione nel cloud che potrebbero rappresentare un problema, soprattutto quando il backup della conservazione delle chat e dei file multimediali supera la quota di archiviazione gratuita fornita da iCloud, che di solito è di 5 GB.

Tuttavia, è importante notare che questa funzione consente solo il trasferimento tra dispositivi che operano su piattaforme simili, il che significa che è adatta sia alle transizioni da Android ad Android che da iOS a iOS. Nei casi in cui è necessario spostare la cronologia delle chat tra le due piattaforme, il protocollo varia in base alla direzione della migrazione dei dati. Per gli utenti che necessitano di maggiore chiarezza in queste situazioni, WhatsApp ha messo a disposizione delle pagine di aiuto che evidenziano le istruzioni per il passaggio da iPhone ad Android e viceversa.

Nonostante WhatsApp non abbia specificato una data di rilascio particolare per la distribuzione di questa funzione, sembra che l'iniziativa si stia progressivamente diffondendo tra il pubblico. La prova di ciò proviene dalla risorsa di notizie insider WABetaInfo, che ha riferito che la funzione è stata rilasciata in modo incrementale ai beta tester su entrambe le piattaforme Android e iOS. Insieme alla recente dichiarazione ufficiale, è plausibile prevedere che il grande pubblico avrà presto accesso a questa funzionalità. Gli utenti potranno utilizzare questa funzione selezionando l'opzione "Trasferimento di chat" nella categoria "Chat" del menu "Impostazioni" del proprio dispositivo.

In un panorama digitale in rapida trasformazione, iniziative come queste migliorano l'esperienza complessiva dell'utente e definiscono lo standard delle piattaforme di comunicazione digitale. Questi sviluppi hanno anche un'implicazione interessante per le piattaforme no-code come AppMaster. La funzione arricchisce il processo di scambio di dati senza soluzione di continuità, una proposta di valore che no-code piattaforme come AppMaster forniscono agli sviluppatori. Sarà interessante monitorare come questi miglioramenti influenzeranno l'industria tecnologica in generale.