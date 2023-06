WhatsApp-gebruikers met apparaten die hetzelfde besturingssysteem gebruiken, kunnen binnenkort genieten van een gestroomlijnd proces bij het overbrengen van hun chatgeschiedenis en belangrijke bijlagen. Deze nieuwe ontwikkeling, die onlangs werd aangekondigd door Mark Zuckerberg, CEO van Meta, probeert de gebruikerservaring te verbeteren door een nieuwe chatoverdrachtsmogelijkheid te bieden die cloudback-ups overbodig maakt.

De primaire werking van deze functie is eenvoudig - gebruikers hoeven alleen maar de QR-code die op hun vorige apparaat stond te scannen met hun nieuwe apparaat. De nieuwste verbetering belooft volledige privacy tijdens de overgang, door ervoor te zorgen dat de gedeelde gegevens strikt beperkt blijven tot de twee apparaten en volledig versleuteld blijven tijdens de uitwisseling, aldus de verklaring op WhatsApp.

Deze bijgewerkte methode zou wel eens veel efficiënter en minder omslachtig kunnen zijn dan zijn cloud-gebaseerde tegenhanger, die momenteel een back-up van de chatgeschiedenis op iCloud of Google Drive vereist voordat deze naar een vervangend apparaat wordt gedownload. Bovendien ontsnapt het gemakkelijk aan cloudopslagbeperkingen die een probleem zouden kunnen vormen, vooral wanneer de back-up van chatconservering en multimediabestanden het gratis opslagquotum van iCloud overschrijdt, dat meestal 5 GB bedraagt.

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze functie alleen overdracht mogelijk maakt tussen apparaten die op vergelijkbare platforms werken, wat betekent dat het geschikt is voor overgangen van Android naar Android of van iOS naar iOS. In gevallen waarin de chatgeschiedenis moet worden verplaatst tussen de twee platforms, varieert het protocol op basis van de richting van de gegevensmigratie. Voor gebruikers die behoefte hebben aan meer duidelijkheid met betrekking tot dergelijke situaties, heeft WhatsApp hulppagina's beschikbaar gesteld met instructies voor het verplaatsen van iPhone naar Android en vice versa.

Ondanks het feit dat WhatsApp geen specifieke releasedatum noemt voor de implementatie van deze functie, lijkt het erop dat het initiatief gestaag zijn weg vindt naar het publiek. Bewijs hiervoor komt van WABetaInfo, een nieuwsbron voor insiders, die meldde dat de functie stapsgewijs is vrijgegeven aan bètatesters op zowel Android- als iOS-platforms. In combinatie met de recente officiële verklaring is het aannemelijk om te verwachten dat het grote publiek binnenkort toegang krijgt tot deze functionaliteit. Gebruikers kunnen deze functie gebruiken door de optie 'Chatoverdracht' te selecteren in de categorie 'Chats' in het menu 'Instellingen' op hun bestaande apparaat.

In een snel veranderend digitaal landschap verbeteren initiatieven als deze de algehele gebruikerservaring en stellen ze de norm voor digitale communicatieplatforms. Deze ontwikkelingen hebben ook een interessante implicatie voor no-code platforms zoals AppMaster. De functie verrijkt het proces van naadloze gegevensuitwisseling, een waardepropositie die no-code platforms zoals AppMaster bieden aan ontwikkelaars. Het zal intrigerend zijn om te volgen hoe dergelijke uitbreidingen de technologie-industrie in bredere zin beïnvloeden.