سيستمتع مستخدمو WhatsApp الذين لديهم أجهزة تستخدم نفس نظام التشغيل قريبًا بعملية مبسطة عند نقل سجلات الدردشة والمرفقات الأساسية الخاصة بهم. يسعى هذا التطوير الجديد ، الذي أعلن عنه مؤخرًا الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg ، إلى الارتقاء بتجربة المستخدم من خلال تقديم إمكانية نقل دردشة جديدة تتجنب الحاجة إلى النسخ الاحتياطية السحابية.

العملية الأساسية لهذه الميزة بسيطة - يحتاج المستخدمون فقط إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على أجهزتهم السابقة باستخدام جهازهم الجديد. ويتعهد التحسين الأخير بخصوصية تامة أثناء الانتقال ، مما يضمن أن البيانات المشتركة محصورة بشكل صارم في الجهازين وتظل مشفرة بالكامل في جميع أنحاء التبادل ، وفقًا لبيان WhatsApp.

يمكن أن تكون هذه المنهجية المحدثة أكثر كفاءة بشكل ملحوظ وأقل تعقيدًا من نظيرتها القائمة على السحابة ، والتي تتطلب حاليًا نسخ سجل الدردشة احتياطيًا على iCloud أو Google Drive قبل تنزيلها على جهاز بديل. علاوة على ذلك ، فإنه يفلت بسهولة من أي قيود على التخزين السحابي والتي يمكن أن تشكل مشكلة ، خاصة عندما يتجاوز النسخ الاحتياطي لحفظ الدردشة وملفات الوسائط المتعددة حصة التخزين المجانية التي توفرها iCloud ، والتي عادة ما تكون 5 جيجابايت.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تتيح فقط النقل بين الأجهزة التي تعمل على أنظمة أساسية مماثلة ، مما يعني أنها تنتقل إما من Android إلى Android أو من iOS إلى iOS. في الحالات التي يكون فيها نقل محفوظات الدردشة مطلوبًا بين النظامين الأساسيين ، يختلف البروتوكول بناءً على اتجاه ترحيل البيانات. للمستخدمين الذين يحتاجون إلى مزيد من الوضوح فيما يتعلق بمثل هذه المواقف ، قدم WhatsApp صفحات المساعدة التي تسلط الضوء على تعليمات الانتقال من iPhone إلى Android والعكس.

على الرغم من عدم تحديد WhatsApp تاريخ إصدار معين لنشر هذه الميزة ، يبدو أن المبادرة تشق طريقها بثبات إلى الجمهور. يأتي الدليل الذي يدعم ذلك من مصدر الأخبار الداخلي WABetaInfo ، والذي أفاد بأنه تم إصدار الميزة بشكل تدريجي لمختبري الإصدارات التجريبية على كل من منصات Android و iOS. إلى جانب الإعلان الرسمي الأخير ، من المعقول توقع وصول الجمهور العام إلى هذه الوظيفة قريبًا. سيتمكن المستخدمون من استخدام هذه الميزة عن طريق تحديد خيار "نقل الدردشة" ضمن فئة "الدردشات" في قائمة "الإعدادات" على أجهزتهم الحالية.

في مشهد رقمي سريع التحول ، تعزز مثل هذه المبادرات تجربة المستخدم الإجمالية وتضع معيارًا لمنصات الاتصالات الرقمية. تترك هذه التطورات أيضًا تأثيرًا مثيرًا للاهتمام لمنصات no-code مثل AppMaster . تعمل هذه الميزة على إثراء عملية تبادل البيانات بسلاسة ، وهي قيمة مقترحة توفرها الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster للمطورين. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية تأثير هذه التحسينات على صناعة التكنولوجيا الأوسع.