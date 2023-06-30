Aynı işletim sistemini kullanan cihazlara sahip WhatsApp kullanıcıları, sohbet geçmişlerini ve önemli eklerini aktarırken çok yakında kolaylaştırılmış bir sürecin keyfine varacaklar. Yakın zamanda Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulan bu yeni gelişme, bulut yedekleme gerekliliğini ortadan kaldıran yeni bir sohbet aktarım yeteneği sunarak kullanıcı deneyimini yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu özelliğin birincil işlemi basittir - kullanıcıların yeni cihazlarını kullanarak önceki cihazlarında görüntülenen QR kodunu taramaları yeterlidir. WhatsApp açıklamasına göre, en son geliştirme, geçiş sırasında tam gizlilik taahhüdünde bulunuyor ve paylaşılan verilerin kesinlikle iki cihazla sınırlı kalmasını ve değişim boyunca tamamen şifrelenmiş kalmasını sağlıyor.

Bu güncellenmiş metodoloji, şu anda yeni bir cihaza indirilmeden önce sohbet geçmişinin iCloud veya Google Drive'da yedeklenmesini gerektiren bulut tabanlı muadilinden önemli ölçüde daha verimli ve daha az külfetli olabilir. Ayrıca, özellikle sohbet koruma ve multimedya dosyalarının yedeği iCloud tarafından sağlanan ve genellikle 5 GB olan ücretsiz depolama kotasını aştığında, sorun teşkil edebilecek bulut depolama kısıtlamalarından kolaylıkla kurtulur.

Ancak, bu özelliğin yalnızca benzer platformlarda çalışan cihazlar arasında aktarımı mümkün kıldığını, yani Android'den Android'e veya iOS'tan iOS'a geçişlere uygun olduğunu belirtmek önemlidir. İki platform arasında sohbet geçmişi geçişinin gerekli olduğu durumlarda protokol, veri geçişinin yönüne göre değişir. Bu tür durumlarla ilgili daha fazla netliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için WhatsApp, iPhone'dan Android'e ve tersi yönde geçiş talimatlarını vurgulayan yardım sayfaları sağladı.

WhatsApp, bu özelliğin dağıtımı için belirli bir çıkış tarihi belirtmemesine rağmen, girişimin sürekli olarak halka açık olduğu görülüyor. Bunu destekleyen kanıtlar, özelliğin hem Android hem de iOS platformlarındaki beta test kullanıcılarına aşamalı olarak yayınlandığını bildiren içeriden öğrenilen haber kaynağı WABetaInfo'dan geliyor. Yakın tarihli resmi beyanla birleştiğinde, genel halkın yakında bu işlevselliğe erişebileceğini tahmin etmek makul. Kullanıcılar mevcut cihazlarında 'Ayarlar' menüsünde 'Sohbetler' kategorisi altında 'Sohbet aktarımı' seçeneğini seçerek bu özelliği kullanabilecekler.

Hızla dönüşen dijital ortamda, bu tür girişimler genel kullanıcı deneyimini geliştirir ve dijital iletişim platformları için standardı belirler. Bu gelişmeler, AppMaster gibi no-code platformlar için de ilginç bir çıkarım bırakıyor. Bu özellik, AppMaster gibi no-code platformların geliştiricilere sağladığı bir değer önerisi olan sorunsuz veri alışverişi sürecini zenginleştiriyor. Bu tür geliştirmelerin daha geniş teknoloji endüstrisini nasıl etkilediğini izlemek ilgi çekici olacaktır.