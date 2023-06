Os utilizadores do WhatsApp com dispositivos que utilizam o mesmo sistema operativo irão em breve usufruir de um processo simplificado para transferir os seus históricos de conversação e anexos substanciais. Este novo desenvolvimento, recentemente anunciado pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, procura elevar a experiência do utilizador ao oferecer uma nova capacidade de transferência de conversas que evita a necessidade de cópias de segurança na nuvem.

O funcionamento primário desta funcionalidade é simples - os utilizadores só precisam de digitalizar o código QR apresentado no seu dispositivo anterior utilizando o novo dispositivo. A mais recente melhoria garante total privacidade durante a transição, assegurando que os dados partilhados são estritamente confinados aos dois dispositivos e permanecem totalmente encriptados durante a troca, de acordo com a declaração WhatsApp.

Esta metodologia actualizada pode vir a revelar-se significativamente mais eficiente e menos complicada do que a sua contraparte baseada na nuvem, que atualmente necessita de fazer uma cópia de segurança do histórico de conversação no iCloud ou no Google Drive antes de o transferir para um dispositivo de substituição. Além disso, escapa convenientemente a quaisquer restrições de armazenamento na nuvem que possam constituir um problema, especialmente quando a cópia de segurança da conservação de conversas e ficheiros multimédia ultrapassa a quota de armazenamento gratuito fornecida pelo iCloud, que é normalmente de 5 GB.

No entanto, é importante notar que esta funcionalidade apenas permite a transferência entre dispositivos que operam em plataformas semelhantes, o que significa que se trata de transições de Android para Android ou de iOS para iOS. Nos casos em que é necessária a transferência do histórico de conversação entre as duas plataformas, o protocolo varia com base na direção da migração de dados. Para os utilizadores que necessitem de mais clareza relativamente a estas situações, o WhatsApp forneceu páginas de ajuda que destacam as instruções para passar do iPhone para o Android e vice-versa.

Apesar de o WhatsApp não especificar uma data de lançamento específica para a implementação desta funcionalidade, parece que a iniciativa está a chegar ao público de forma constante. A prova disso vem do recurso de notícias internas WABetaInfo, que informou que o recurso foi lançado gradualmente para testadores beta nas plataformas Android e iOS. Juntamente com a recente declaração oficial, é plausível prever que o público em geral terá acesso a esta funcionalidade em breve. Os utilizadores poderão utilizar esta funcionalidade seleccionando a opção "Transferência de conversação" na categoria "Conversações" no menu "Definições" do dispositivo existente.

Num panorama digital em rápida transformação, iniciativas como esta melhoram a experiência geral do utilizador e estabelecem o padrão para as plataformas de comunicação digital. Estes desenvolvimentos também deixam uma implicação interessante para as plataformas no-code como a AppMaster. A funcionalidade enriquece o processo de troca de dados sem problemas, uma proposta de valor que as plataformas no-code, como a AppMaster, oferecem aos programadores. Será intrigante acompanhar a forma como estas melhorias influenciam o sector tecnológico em geral.