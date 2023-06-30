Пользователи WhatsApp с устройствами, использующими одну и ту же операционную систему, вскоре смогут воспользоваться упрощенным процессом передачи истории чатов и существенных вложений. Эта новая разработка, о которой недавно объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, призвана улучшить пользовательский опыт, предлагая новую возможность передачи чатов, которая позволяет обойти необходимость облачного резервного копирования.

Первичная работа этой функции проста - пользователям просто нужно отсканировать QR-код, отображаемый на предыдущем устройстве, с помощью нового. Последнее усовершенствование гарантирует полную конфиденциальность при переходе, гарантируя, что передаваемые данные будут строго ограничены двумя устройствами и останутся полностью зашифрованными на протяжении всего процесса обмена, говорится в заявлении WhatsApp.

Эта обновленная методика может оказаться значительно более эффективной и менее громоздкой, чем ее облачный аналог, который в настоящее время требует резервного копирования истории чатов в iCloud или Google Drive перед загрузкой на сменное устройство. Кроме того, это удобное решение позволяет избежать ограничений облачного хранилища, которые могут представлять проблему, особенно когда резервное копирование сохранений чатов и мультимедийных файлов превышает квоту бесплатного хранения, предоставляемую iCloud, которая обычно составляет 5 ГБ.

Однако важно отметить, что эта функция позволяет осуществлять перенос только между устройствами, работающими на аналогичных платформах, то есть она передается либо с Android на Android, либо с iOS на iOS. В случаях, когда требуется перенос истории чатов между двумя платформами, протокол зависит от направления миграции данных. Для пользователей, нуждающихся в большей ясности относительно таких ситуаций, WhatsApp предоставил страницы помощи, на которых описаны инструкции по переходу с iPhone на Android и наоборот.

Несмотря на то, что WhatsApp не называет конкретную дату выхода этой функции, похоже, что инициатива постепенно становится достоянием общественности. Подтверждением тому служит инсайдерский новостной ресурс WABetaInfo, который сообщил, что функция постепенно распространяется среди бета-тестеров на платформах Android и iOS. В сочетании с недавним официальным заявлением, можно предположить, что широкая общественность получит доступ к этой функции в ближайшее время. Пользователи смогут воспользоваться этой функцией, выбрав опцию "Передача чата" в категории "Чаты" в меню "Настройки" на имеющемся устройстве.

В быстро меняющемся цифровом ландшафте подобные инициативы улучшают общий пользовательский опыт и устанавливают стандарты для цифровых коммуникационных платформ. Эти события также имеют интересные последствия для платформ no-code, таких как AppMaster. Эта функция обогащает процесс беспрепятственного обмена данными - ценностное предложение, которое no-code платформы, такие как AppMaster, предоставляют разработчикам. Будет интересно проследить, как такие усовершенствования повлияют на более широкую технологическую индустрию.