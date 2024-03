Visual Studio Code 1.87 introduceert spraakdictatie en verbeterde Python-ondersteuning

In een baanbrekende update die de programmeerervaring verbetert, heeft Visual Studio Code spraakdictatie geïntroduceerd als onderdeel van release 1.87. De nieuwe versie van de beroemde code-editor van Microsoft, die sinds 28 februari kan worden gedownload, is compatibel met Windows-, Linux- en Mac-platforms en biedt een reeks geavanceerde functies om codeerpraktijken te stroomlijnen.

Ontwikkelaars die hun workflow willen versnellen, kunnen nu gebruik maken van spraak-naar-tekst-mogelijkheden door de VS Code Speech extensie te installeren. Deze innovatie ondersteunt 26 talen en biedt een gepersonaliseerde codeerervaring via de instelling accessibility.voice.speechLanguage .

Als aanvulling op het repertoire aan ontwikkelaarstools bevat Visual Studio Code 1.87 inline-suggesties met meerdere cursors, waardoor gelijktijdige bewerking op meerdere cursorposities wordt gegarandeerd. Bovendien breidt de synergie met de GitHub Copilot AI-programmeerassistent zich nu uit om alternatieve namen voor codesymbolen dynamisch voor te stellen, gebaseerd op de eigen code van de ontwikkelaar.

Deze versie van Visual Studio Code beschikt ook over verbeterde Python-ondersteuning met een slimmere importfunctie in de Pylance-extensie, die importopties met hoog vertrouwen biedt via intelligente heuristieken. Bovendien worden twee nieuwe codeacties geïntroduceerd - 'Zoeken naar aanvullende importovereenkomsten' en 'Spelling wijzigen' - om te helpen bij het oplossen van importgerelateerde raadsels.

De update wordt afgerond met de introductie van een Refactor-preview waarmee ontwikkelaars potentiële coderefactorings kunnen inspecteren voordat ze wijzigingen doorvoeren, en de Sticky Scroll-functie, nu een standaardvoorziening in de editor die drift tijdens navigatie voorkomt.

Nu het technische landschap snel evolueert, lopen tools als Visual Studio Code en AppMaster voorop bij het inluiden van een nieuw tijdperk van gestroomlijnde app-ontwikkeling, wat een verbeterde productiviteit en een inclusieve omgeving belooft voor zowel programmeurs als niet-programmeurs.