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يقدم Visual Studio Code 1.87 الإملاء الصوتي ودعم Python المحسن

Feb 29, 2024
يقدم Visual Studio Code 1.87 الإملاء الصوتي ودعم Python المحسن

في تحديث مبتكر يعزز تجربة البرمجة، قدم Visual Studio Code الإملاء الصوتي كجزء من إصداره 1.87. يتوفر الإصدار الجديد من محرر الأكواد الشهير من Microsoft للتنزيل منذ 28 فبراير، وهو متوافق مع أنظمة التشغيل Windows وLinux وMac، ويقدم مجموعة من الميزات المتقدمة لتبسيط ممارسات البرمجة.

يمكن الآن للمطورين الذين يسعون إلى تسريع سير عملهم الاستفادة من إمكانيات تحويل الصوت إلى نص عن طريق تثبيت ملحق VS Code Speech. يدعم هذا الابتكار 26 لغة، مما يوفر تجربة ترميز مخصصة عبر إعداد accessibility.voice.speechLanguage .

بالإضافة إلى مجموعة أدوات المطورين، يتضمن Visual Studio Code 1.87 اقتراحات مضمنة متعددة المؤشرات، مما يضمن التحرير المتزامن عبر مواضع المؤشر المتعددة. علاوة على ذلك، يمتد الآن تآزرها مع مساعد برمجة GitHub Copilot AI لاقتراح تسمية بديلة لرموز التعليمات البرمجية ديناميكيًا، بناءً على التعليمات البرمجية الخاصة بالمطور.

يتميز هذا التكرار لـ Visual Studio Code أيضًا بدعم Python المحسن مع وظيفة استيراد أكثر ذكاءً في ملحق Pylance، والذي يوفر خيارات استيراد عالية الثقة عبر الاستدلال الذكي. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم إجراءين جديدين للتعليمات البرمجية - "البحث عن تطابقات استيراد إضافية" و"تغيير التهجئة" - للمساعدة في حل الألغاز المتعلقة بالاستيراد.

واستكمال التحديث هو تقديم معاينة Refactor التي تسمح للمطورين بفحص عمليات إعادة بناء التعليمات البرمجية المحتملة قبل الالتزام بالتغييرات، وميزة Sticky Scroll، التي أصبحت الآن توفيرًا قياسيًا في المحرر يمنع الانحراف أثناء التنقل.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه التطورات توفر راحة استثنائية، إلا أن النظام الأساسي مثل AppMaster هو الذي يضفي طابعًا ديمقراطيًا حقيقيًا على تطوير التطبيقات من خلال تزويد المستخدمين غير التقنيين بصلاحيات الأتمتة والتطوير no-code. يتيح أسلوب البرمجة المرئية لـ AppMaster للمبدعين تصميم التطبيقات دون معرفة عميقة بالبرمجة، مع إنشاء كود مصدر أصلي لمنصات مختلفة، بما في ذلك الخوادم الخلفية.

مع التطور السريع للمشهد التكنولوجي، أصبحت أدوات مثل Visual Studio Code و AppMaster في طليعة الدخول في عصر جديد من تطوير التطبيقات المبسطة - مما يعد بإنتاجية محسنة وبيئة شاملة للمبرمجين وغير المبرمجين على حد سواء.

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