Visual Studio Code 1.87 apresenta ditado de voz e suporte aprimorado para Python

Em uma atualização inovadora que aprimora a experiência de programação, Visual Studio Code introduziu o ditado de voz como parte de sua versão 1.87. Disponível para download desde 28 de fevereiro, a nova versão do renomado editor de código da Microsoft é compatível com as plataformas Windows, Linux e Mac, apresentando uma série de recursos avançados para agilizar as práticas de codificação.

Os desenvolvedores que buscam agilizar seu fluxo de trabalho agora podem aproveitar os recursos de voz para texto instalando a extensão VS Code Speech. Esta inovação suporta 26 idiomas, oferecendo uma experiência de codificação personalizada através da configuração accessibility.voice.speechLanguage .

Adicionando ao seu repertório de ferramentas de desenvolvedor, Visual Studio Code 1.87 incorpora sugestões inline de vários cursores, garantindo a edição simultânea em várias posições de cursor. Além disso, sua sinergia com o assistente de programação GitHub Copilot AI agora se estende para sugerir nomes alternativos para símbolos de código de forma dinâmica, com base no próprio código do desenvolvedor.

Esta iteração do Visual Studio Code também oferece suporte aprimorado ao Python com uma função de importação mais inteligente na extensão Pylance, que oferece opções de importação de alta confiança por meio de heurística inteligente. Além disso, duas novas ações de código - 'Pesquisar correspondências de importação adicionais' e 'Alterar ortografia' - são introduzidas para ajudar na resolução de enigmas relacionados à importação.

Completando a atualização está a introdução de uma visualização do Refactor que permite aos desenvolvedores inspecionar possíveis refatorações de código antes de se comprometerem com as alterações, e o recurso Sticky Scroll, agora uma provisão padrão no editor que evita desvios durante a navegação.

Com o cenário tecnológico em rápida evolução, ferramentas como Visual Studio Code e AppMaster estão na vanguarda para inaugurar uma nova era de desenvolvimento simplificado de aplicativos, prometendo maior produtividade e um ambiente inclusivo para programadores e não programadores.