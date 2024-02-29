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Visual Studio Code 1.87 представляет голосовую диктовку и расширенную поддержку Python

29, фев. 2024
Visual Studio Code 1.87 представляет голосовую диктовку и расширенную поддержку Python

В революционном обновлении, расширяющем возможности программирования, Visual Studio Code в версии 1.87 представил голосовую диктовку. Новая версия известного редактора кода Microsoft, доступная для загрузки с 28 февраля, совместима с платформами Windows, Linux и Mac и предлагает ряд расширенных функций для оптимизации практики кодирования.

Разработчики, которые стремятся ускорить свой рабочий процесс, теперь могут воспользоваться возможностями преобразования голоса в текст, установив расширение VS Code Speech. Это нововведение поддерживает 26 языков, предлагая персонализированный опыт кодирования с помощью настройки accessibility.voice.speechLanguage .

В дополнение к своему набору инструментов разработчика Visual Studio Code 1.87 включает встроенные предложения для нескольких курсоров, обеспечивающие одновременное редактирование в нескольких положениях курсора. Кроме того, его взаимодействие с помощником по программированию AI GitHub Copilot теперь расширяется и позволяет динамически предлагать альтернативные имена для символов кода, основанные на собственном коде разработчика.

Эта версия Visual Studio Code также может похвастаться расширенной поддержкой Python с более умной функцией импорта в расширении Pylance, которое предлагает варианты высоконадежного импорта с помощью интеллектуальной эвристики. Кроме того, введены два новых действия кода — «Поиск дополнительных совпадений при импорте» и «Изменить написание» — для помощи в разрешении загадок, связанных с импортом.

Завершением обновления является введение предварительного просмотра рефакторинга, который позволяет разработчикам проверять потенциальный рефакторинг кода перед внесением изменений, а также функция «Закрепленная прокрутка», которая теперь является стандартной функцией редактора и предотвращает смещение во время навигации.

Важно отметить, что, хотя эти достижения обеспечивают исключительное удобство, именно такие платформы, как AppMaster, действительно демократизируют разработку приложений, предоставляя нетехническим пользователям возможности автоматизации и разработки no-code. Подход визуального программирования AppMaster позволяет создателям разрабатывать приложения без глубоких знаний кодирования, но при этом генерировать собственный исходный код для различных платформ, включая внутренние серверы.

В условиях быстрого развития технологического ландшафта такие инструменты, как Visual Studio Code и AppMaster, находятся на переднем крае, открывая новую эру оптимизированной разработки приложений, обещая повышенную производительность и инклюзивную среду как для программистов, так и для непрограммистов.

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