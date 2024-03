Visual Studio Code 1.87 introduce la dettatura vocale e il supporto Python avanzato

In un aggiornamento rivoluzionario che migliora l'esperienza di programmazione, Visual Studio Code ha introdotto la dettatura vocale come parte della versione 1.87. Disponibile per il download dal 28 febbraio, la nuova versione del rinomato editor di codice di Microsoft è compatibile con le piattaforme Windows, Linux e Mac e presenta una serie di funzionalità avanzate per semplificare le pratiche di codifica.

Gli sviluppatori che cercano di accelerare il proprio flusso di lavoro possono ora avvalersi delle funzionalità di conversione da voce a testo installando l'estensione VS Code Speech. Questa innovazione supporta 26 lingue, offrendo un'esperienza di codifica personalizzata tramite l'impostazione accessibility.voice.speechLanguage .

In aggiunta al suo repertorio di strumenti per sviluppatori, Visual Studio Code 1.87 incorpora suggerimenti in linea multi-cursore, garantendo la modifica simultanea su più posizioni del cursore. Inoltre, la sua sinergia con l'assistente di programmazione GitHub Copilot AI ora si estende per suggerire dinamicamente nomi alternativi per i simboli del codice, basati sul codice dello sviluppatore.

Questa iterazione di Visual Studio Code vanta anche un supporto Python migliorato con una funzione di importazione più intelligente nell'estensione Pylance, che offre opzioni di importazione ad alta sicurezza tramite euristica intelligente. Inoltre, sono state introdotte due nuove azioni del codice: "Cerca ulteriori corrispondenze di importazione" e "Cambia ortografia", per aiutare a risolvere gli enigmi relativi all'importazione.

A completare l'aggiornamento c'è l'introduzione di un'anteprima di Refactor che consente agli sviluppatori di ispezionare potenziali refactoring del codice prima di impegnarsi nelle modifiche, e la funzione Sticky Scroll, ora una disposizione standard nell'editor che impedisce la deriva durante la navigazione.

