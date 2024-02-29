Visual Studio Code 1.87 引入语音听写和增强的 Python 支持

在增强编程体验的突破性更新中， Visual Studio Code在其 1.87 版本中引入了语音听写功能。微软著名的代码编辑器的新版本自 2 月 28 日起可供下载，它与 Windows、Linux 和 Mac 平台兼容，提供了一系列高级功能来简化编码实践。

寻求加快工作流程的开发人员现在可以通过安装VS Code Speech扩展来利用语音转文本功能。这项创新支持 26 种语言，通过 accessibility.voice.speechLanguage 设置提供个性化的编码体验。

除了丰富的开发工具之外， Visual Studio Code 1.87 还包含多光标内联建议，确保跨多个光标位置同时进行编辑。此外，它与GitHub Copilot AI 编程助手的协同作用现在扩展到根据开发人员自己的代码动态建议代码符号的替代命名。

Visual Studio Code的这一迭代还拥有增强的 Python 支持，以及 Pylance 扩展中更智能的导入功能，该功能通过智能启发式提供高可信度的导入选项。此外，还引入了两个新的代码操作——“搜索其他导入匹配”和“更改拼写”，以帮助解决与导入相关的难题。

更新的最后一项是引入了重构预览，允许开发人员在提交更改之前检查潜在的代码重构，以及粘性滚动功能，现在是编辑器中的标准配置，可防止导航期间的漂移​​。

值得注意的是，虽然这些进步提供了非凡的便利，但像AppMaster这样的平台通过为非技术用户提供自动化和no-code开发的能力，真正实现了应用程序开发的民主化。 AppMaster的可视化编程方法允许创建者在没有深厚编码知识的情况下设计应用程序，同时为各种平台（包括后端服务器）生成本机源代码。

随着技术格局的快速发展， Visual Studio Code和AppMaster等工具处于引领简化应用程序开发新时代的最前沿，有望为程序员和非程序员提高生产力并提供包容性环境。