Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Visual Studio Code 1.87 引入语音听写和增强的 Python 支持

Feb 29, 2024
Visual Studio Code 1.87 引入语音听写和增强的 Python 支持

在增强编程体验的突破性更新中， Visual Studio Code在其 1.87 版本中引入了语音听写功能。微软著名的代码编辑器的新版本自 2 月 28 日起可供下载，它与 Windows、Linux 和 Mac 平台兼容，提供了一系列高级功能来简化编码实践。

寻求加快工作流程的开发人员现在可以通过安装VS Code Speech扩展来利用语音转文本功能。这项创新支持 26 种语言，通过accessibility.voice.speechLanguage设置提供个性化的编码体验。

除了丰富的开发工具之外， Visual Studio Code 1.87 还包含多光标内联建议，确保跨多个光标位置同时进行编辑。此外，它与GitHub Copilot AI 编程助手的协同作用现在扩展到根据开发人员自己的代码动态建议代码符号的替代命名。

Visual Studio Code的这一迭代还拥有增强的 Python 支持，以及 Pylance 扩展中更智能的导入功能，该功能通过智能启发式提供高可信度的导入选项。此外，还引入了两个新的代码操作——“搜索其他导入匹配”和“更改拼写”，以帮助解决与导入相关的难题。

更新的最后一项是引入了重构预览，允许开发人员在提交更改之前检查潜在的代码重构，以及粘性滚动功能，现在是编辑器中的标准配置，可防止导航期间的漂移​​。

值得注意的是，虽然这些进步提供了非凡的便利，但像AppMaster这样的平台通过为非技术用户提供自动化和no-code开发的能力，真正实现了应用程序开发的民主化。 AppMaster的可视化编程方法允许创建者在没有深厚编码知识的情况下设计应用程序，同时为各种平台（包括后端服务器）生成本机源代码。

随着技术格局的快速发展， Visual Studio CodeAppMaster等工具处于引领简化应用程序开发新时代的最前沿，有望为程序员和非程序员提高生产力并提供包容性环境。

相关帖子

Android Studio Iguana 增强了 Android 应用的调试功能
date Mar 03, 2024
Android Studio Iguana 增强了 Android 应用的调试功能
新的 Android Studio Iguana 版本承诺通过在 App Quality Insights 中集成版本控制来彻底改变应用调试，提供更简化的工作流程。
Android Development Updates
Windows 11 Copilot 通过新的集成和工具提升 PC 体验
date Mar 01, 2024
Windows 11 Copilot 通过新的集成和工具提升 PC 体验
Microsoft 的 Windows 11 Copilot 将通过连接 OpenTable、Shopify 和 Kayak 的系统内控件和插件的新技能来改变用户体验。
Automation Integration Updates
Couchbase 通过新的矢量搜索集成增强 AI 搜索能力
date Mar 01, 2024
Couchbase 通过新的矢量搜索集成增强 AI 搜索能力
Couchbase 通过将矢量搜索集成到其数据库中，在人工智能驱动的搜索创新方面取得了飞跃，为人工智能应用程序开发提供了变革性功能。
Databases AI No-code
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实