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Visual Studio Code 1.87, Ses Diktesi ve Gelişmiş Python Desteğini Sunuyor

Şub 29, 2024
Visual Studio Code 1.87, Ses Diktesi ve Gelişmiş Python Desteğini Sunuyor

Programlama deneyimini geliştiren çığır açan bir güncellemeyle Visual Studio Code, 1.87 sürümünün bir parçası olarak ses diktesini tanıttı. Microsoft'un tanınmış kod düzenleyicisinin 28 Şubat'tan bu yana indirilebilen yeni sürümü, Windows, Linux ve Mac platformlarıyla uyumlu olup kodlama uygulamalarını kolaylaştırmak için bir dizi gelişmiş özellik sunuyor.

İş akışlarını hızlandırmak isteyen geliştiriciler artık VS Code Speech uzantısını yükleyerek sesten metne dönüştürme özelliklerinden yararlanabilirler. Bu yenilik 26 dili destekleyerek, accessibility.voice.speechLanguage ayarı aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir kodlama deneyimi sunuyor.

Visual Studio Code 1.87, geliştirici araçları repertuarına ek olarak çoklu imleç satır içi önerilerini birleştirerek birden fazla imleç konumunda eşzamanlı düzenleme sağlar. Dahası, GitHub Copilot AI programlama asistanıyla olan sinerjisi artık geliştiricinin kendi koduna dayalı olarak kod sembolleri için dinamik olarak alternatif adlandırma önerecek şekilde genişliyor.

Visual Studio Code bu yinelemesi aynı zamanda Pylance uzantısındaki daha akıllı içe aktarma işleviyle gelişmiş Python desteğine sahiptir ve bu, akıllı buluşsal yöntemler aracılığıyla yüksek güvenilirliğe sahip içe aktarma seçenekleri sunar. Ayrıca, içe aktarmayla ilgili ikilemlerin çözülmesine yardımcı olmak için iki yeni kod işlemi ('Ek içe aktarma eşleşmelerini ara' ve 'Yazımı değiştir') kullanıma sunuldu.

Güncellemeyi tamamlayanlar arasında, geliştiricilerin değişiklik yapmadan önce potansiyel kod yeniden düzenlemelerini incelemelerine olanak tanıyan bir Refactor önizlemesinin ve artık editörde gezinme sırasında kaymayı önleyen standart bir özellik olan Yapışkan Kaydırma özelliğinin sunulması yer alıyor.

Bu gelişmeler olağanüstü kolaylık sağlarken, teknik olmayan kullanıcıları otomasyon ve no-code geliştirme güçleriyle donatarak uygulama geliştirmeyi gerçek anlamda demokratikleştiren platformun AppMaster gibi olduğunu belirtmek çok önemlidir. AppMaster görsel programlama yaklaşımı, içerik oluşturucuların derin kodlama bilgisi olmadan uygulamalar tasarlamasına, ancak arka uç sunucuları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar için yerel kaynak kodu oluşturmasına olanak tanır.

Hızla gelişen teknoloji ortamıyla birlikte Visual Studio Code ve AppMaster gibi araçlar, kolaylaştırılmış uygulama geliştirmede yeni bir çağ açmanın ön saflarında yer alıyor; hem programcılar hem de programcı olmayanlar için gelişmiş üretkenlik ve kapsayıcı bir ortam vaat ediyor.

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