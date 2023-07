Grâce à une percée de Baichuan Intelligence, la Chine se place sous les feux de la rampe en matière de technologie d'intelligence artificielle (IA) linguistique avancée. Lancée par Wang Xiaochuan, entrepreneur expérimenté et maître à penser en informatique, la start-up a présenté son grand modèle linguistique (LLM) de pointe, Baichuan-13B, conçu pour rivaliser avec des géants comme OpenAI.

Wang Xiaochuan a exprimé au début de l'année son désir de créer un "OpenAI chinois". Ce magnat de la technologie, connu pour avoir fondé le moteur de recherche chinois Sogou et l'avoir ensuite vendu à Tencent, a vu son projet favori, Baichuan Intelligence, émerger à la pointe du développement des LLM en Chine.

L'aspiration de Wang a pris son envol lorsque l'influence perturbatrice de ChatGPT s'est répercutée dans le monde entier. Il a démissionné de Sogou en 2021 et s'est lancé dans la création de Baichuan en avril de cette année, obtenant rapidement un financement initial impressionnant de 50 millions de dollars de la part d'investisseurs providentiels.

BaichuanBaichuan, un modèle de 13 milliards de paramètres s'appuyant sur l'architecture Transformer, qui est également à la base de GPT, est un modèle open-source entraîné de manière efficace avec des données chinoises et anglaises. En termes d'intelligence artificielle, les paramètres sont les variables critiques utilisées par le modèle pour créer et déchiffrer le texte. La page GitHub indique également que Baichuan est prêt à être utilisé à des fins commerciales.

La prouesse opérationnelle de Baichuan-13B est illustrée par sa capacité à être entraîné sur un nombre colossal de 1,4 trillion de tokens, ce qui est nettement plus important que DLLaMa de Meta, qui utilise 1 trillion de tokens pour son modèle à 13 milliards de paramètres.

Bien que Baichuan ait été créée il y a moins de six mois, ses progrès technologiques sont indéniables. Fin avril, l'entreprise comptait déjà 50 employés et dès juin, elle a lancé son LLM innovant, Baichuan-7B, qui se compose de 7 milliards de paramètres.

À l'instar d'autres plateformes LLM, l'émergence de grands modèles linguistiques en Chine souligne l'ambition du pays de jouer un rôle majeur dans ce secteur technologique en pleine évolution.

Sur la même voie que Baichuan Intelligence, on trouve d'autres géants chinois de la technologie comme Zhipu.ai, ancré à l'université de Tsinghua et dirigé par le professeur Tang Jie, et IDEA, cofondé par Harry Shum, l'un des brillants cerveaux de Microsoft Research Asia. La Chine étant sur le point de mettre en œuvre certaines des réglementations les plus strictes au monde en matière d'IA, avec un accent particulier sur le contenu, ces géants de la technologie dessinent un nouvel avenir pour le LLM en Chine.

Toutefois, les gouvernements ne prennent pas cela à la légère. Avec les réglementations strictes qui se profilent à l'horizon, les entreprises pourraient bientôt avoir besoin d'une licence avant de déployer de grands modèles linguistiques. Cela pourrait potentiellement entraver la compétitivité de la Chine par rapport aux États-Unis dans l'industrie de l'IA linguistique qui émerge rapidement.