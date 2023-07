China treedt in de schijnwerpers van geavanceerde taal Artificial intelligence (AI) technologie, dankzij een doorbraak door Baichuan Intelligence. Wang Xiaochuan, een ervaren ondernemer en meesterbrein op het gebied van computerwetenschappen, heeft zijn baanbrekende grote taalmodel (LLM), Baichuan-13B, geïntroduceerd, ontworpen om te wedijveren met giganten als OpenAI.

Wang Xiaochuan sprak eerder dit jaar de ambitie uit om 'China's eigen OpenAI' te maken. De techmagnaat, bekend van de oprichting van de Chinese zoekmachine Sogou, die hij later aan Tencent verkocht, heeft zijn lievelingsproject, Baichuan Intelligence, zien opduiken in de voorhoede van de ontwikkeling van LLM in China.

Wangs ambitie nam een vlucht toen de ontwrichtende invloed van ChatGPT wereldwijd weerklonk. In 2021 nam hij ontslag bij Sogou en in april van dit jaar begon hij met het opzetten van Baichuan, dat al snel een indrukwekkende eerste financiering van 50 miljoen dollar binnenhaalde bij investeerders.

BaichuanBaichuan, een model met 13 miljard parameters dat gebruikmaakt van de Transformer-architectuur - die ook ten grondslag ligt aan GPT- is een open-source model dat grondig is getraind met Chinese en Engelse gegevens. In AI-termen zijn parameters de kritische variabelen die door het model worden gebruikt om tekst te creëren en te ontcijferen. De GitHub-pagina geeft ook aan dat Baichuan klaar is voor commercieel gebruik.

De operationele kracht van Baichuan-13B komt tot uiting in de mogelijkheid om getraind te worden op een kolossale 1,4 biljoen tokens, wat aanzienlijk groter is dan DLLaMa van Meta, dat 1 biljoen tokens gebruikt voor zijn 13 miljard-parameter model.

Ondanks het feit dat Baichuan minder dan zes maanden geleden werd opgericht, is de vooruitgang in technologie zeker opmerkelijk. Het bedrijf floreerde eind april met 50 personeelsleden en al in juni rolde het zijn innovatieve LLM uit, Baichuan-7B, dat bestaat uit 7 miljard parameters.

Net als andere LLM-platforms onderstreept de opkomst van grote taalmodellen in China de ambitie van het land om een belangrijke rol te spelen in deze snel ontwikkelende technologie-industrie.

Op hetzelfde spoor als Baichuan Intelligence zitten andere Chinese techgiganten zoals Zhipu.ai, dat wordt gesteund door de Tsinghua Universiteit en geleid door professor Tang Jie, en IDEA, dat mede is opgericht door Harry Shum, een van de briljante geesten achter Microsoft Research Asia. Nu China op het punt staat om een van de meest robuuste AI-reguleringen ter wereld te implementeren met een primaire focus op inhoud, tekenen deze techgiganten een nieuwe toekomst voor LLM in China.

Overheden nemen dit echter niet licht op. Met strenge regelgeving in het verschiet, is het mogelijk dat bedrijven binnenkort een licentie nodig hebben voordat ze grote taalmodellen kunnen implementeren. Dit zou de concurrentiestrijd van China tegen de VS in de snel opkomende AI-taalindustrie kunnen belemmeren.