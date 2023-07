Dank eines Durchbruchs von Baichuan Intelligence rückt China ins Rampenlicht der fortschrittlichen Technologie für künstliche Intelligenz (KI). Das von dem erfahrenen Unternehmer und Vordenker der Informatik, Wang Xiaochuan, gegründete Start-up hat sein hochmodernes großes Sprachmodell (LLM) Baichuan-13B vorgestellt, das mit Giganten wie OpenAI konkurrieren soll.

Das Bestreben, "Chinas eigene OpenAI" zu schaffen, wurde von Wang Xiaochuan Anfang des Jahres geäußert. Der Tech-Magnat, der für die Gründung der chinesischen Suchmaschine Sogou und deren späteren Verkauf an Tencent bekannt ist, hat sein Lieblingsprojekt, Baichuan Intelligence, an die Spitze der LLM-Entwicklung in China gebracht.

Wangs Bestreben geriet ins Wanken, als der störende Einfluss von ChatGPT um die Welt hallte. Er kündigte Sogou im Jahr 2021 und begann im April dieses Jahres mit dem Aufbau von Baichuan, wobei er sich rasch eine beeindruckende Anfangsfinanzierung von 50 Millionen Dollar von Angel-Investoren sicherte.

BaichuanBaichuan, ein 13-Milliarden-Parameter-Modell, das auf der Transformer-Architektur basiert - die auch die Grundlage von GPTbildet -, ist ein Open-Source-Modell, das mit chinesischen und englischen Daten trainiert wurde. In der KI-Sprache sind die Parameter die entscheidenden Variablen, die das Modell zur Erstellung und Entschlüsselung von Text verwendet. Die GitHub-Seite zeigt auch, dass Baichuan für die kommerzielle Nutzung bereit ist.

Die Leistungsfähigkeit von Baichuan-13B zeigt sich darin, dass es auf 1,4 Billionen Token trainiert werden kann, was deutlich mehr ist als Metas DLLaMa, das 1 Billion Token für sein Modell mit 13 Milliarden Parametern verwendet.

Obwohl Baichuan erst vor weniger als sechs Monaten gegründet wurde, ist der technologische Fortschritt des Unternehmens durchaus bemerkenswert. Ende April hatte das Unternehmen bereits 50 Mitarbeiter, und bereits im Juni brachte es seinen innovativen LLM Baichuan-7B auf den Markt, der aus 7 Milliarden Parametern besteht.

Wie andere LLM-Plattformen unterstreicht auch das Aufkommen großer Sprachmodelle in China das Bestreben des Landes, in dieser sich rasch entwickelnden Technologiebranche eine wichtige Rolle zu spielen.

Auf dem gleichen Weg wie Baichuan Intelligence sind andere chinesische Tech-Giganten wie Zhipu.ai, das von der Tsinghua-Universität verankert ist und von Professor Tang Jie geleitet wird, und IDEA, das von Harry Shum, einem der brillanten Köpfe hinter Microsoft Research Asia, mitbegründet wurde. Da China kurz davor steht, einige der weltweit strengsten KI-Vorschriften einzuführen, die sich in erster Linie auf Inhalte konzentrieren, sind diese Tech-Giganten dabei, eine neue Zukunft für LLM in China zu entwerfen.

Die Regierungen nehmen dies jedoch nicht auf die leichte Schulter. Angesichts der sich abzeichnenden strengen Vorschriften werden Unternehmen möglicherweise bald eine Lizenz benötigen, bevor sie große Sprachmodelle einsetzen können. Dies könnte Chinas Wettbewerb mit den USA in der schnell wachsenden KI-Sprachindustrie behindern.