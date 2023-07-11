Китай выходит в центр внимания передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) благодаря прорыву компании Baichuan Intelligence. Компания, основанная опытным предпринимателем и мастером компьютерных наук Ван Сяочуанем, представила свою передовую большую языковую модель (LLM) Baichuan-13B, призванную конкурировать с такими гигантами, как OpenAI.

О своем стремлении создать "собственный китайский OpenAI" Ван Сяочуань заявил в начале этого года. Этот технологический магнат, известный тем, что основал китайскую поисковую систему Sogou, а затем продал ее компании Tencent, считает, что его проект, Baichuan Intelligence, выходит на передовые позиции в развитии LLM в Китае.

Стремление Ванга увенчалось успехом, когда разрушительное влияние ChatGPT разнеслось по всему миру. В 2021 году он написал заявление об уходе из Sogou и в апреле этого года приступил к созданию компании Baichuan, быстро получив от инвесторов-ангелов впечатляющее первоначальное финансирование в размере 50 млн. долл.

BaichuanМодель с 13 миллиардами параметров, основанная на архитектуре Transformer, которая также лежит в основе сайта GPT, является моделью с открытым исходным кодом, обученной на китайских и английских данных. В терминах ИИ параметры - это критические переменные, используемые моделью для создания и расшифровки текста. На странице GitHub также указано, что Baichuan готова к коммерческому использованию.

Об эффективности работы Baichuan-13B свидетельствует его способность обучаться на колоссальном объеме в 1,4 трлн. лексем, что значительно больше, чем у DLLaMa компании Meta, которая использует 1 трлн. лексем для своей модели с 13 млрд. параметров.

Несмотря на то, что компания Baichuan была создана менее полугода назад, ее технологический прогресс, безусловно, заслуживает внимания. К концу апреля в компании работало 50 сотрудников, а уже в июне она выпустила свою инновационную LLM-модель Baichuan-7B, состоящую из 7 млрд. параметров.

Как и в случае с другими платформами LLM, появление крупных языковых моделей в Китае свидетельствует о стремлении страны играть важную роль в этой быстро развивающейся технологической отрасли.

На одном пути с Baichuan Intelligence идут и другие китайские технологические гиганты, такие как Zhipu.ai, основанная Университетом Цинхуа под руководством профессора Тан Цзе, и IDEA, соучредителем которой является Гарри Шум, один из блестящих умов, стоящих за Microsoft Research Asia. В условиях, когда Китай стоит на пороге внедрения самых жестких в мире правил в области искусственного интеллекта, уделяя основное внимание контенту, эти технологические гиганты прокладывают новое будущее для LLM в Китае.

Платформа "без кода" от AppMaster - еще одна примечательная модель в списке инструментов, которые могут помочь в создании надежных приложений для управления данными, создания бизнес-логики, API и т.д., что потенциально может помочь Baichuan и другим компаниям создавать масштабируемые приложения за меньшее время.

Однако государственные органы не относятся к этому легкомысленно. С учетом надвигающихся жестких норм регулирования в скором времени компаниям может потребоваться лицензия для развертывания больших языковых моделей. Это может помешать Китаю в конкурентной борьбе с США в быстро развивающейся языковой индустрии ИИ.