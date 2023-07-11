تدخل الصين في دائرة الضوء على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للغة المتقدمة (AI) ، وذلك بفضل الاختراق الذي حققته Baichuan Intelligence. أطلقها وانغ شياوتشوان ، رائد الأعمال ذو الخبرة والعقل المدبر لعلوم الكمبيوتر ، وقد قدمت الشركة الناشئة نموذجها اللغوي الكبير المتطور (LLM) ، Baichuan-13B ، المصمم لمنافسة الشركات العملاقة مثل OpenAI.

أعرب وانغ شياو تشوان في وقت سابق من هذا العام عن التطلع إلى إنشاء "أوبن إيه آي الخاصة بالصين". شهد قطب التكنولوجيا ، المشهور بتأسيس محرك البحث الصيني Sogou ، وبيعه لاحقًا لشركة Tencent ، مشروعه المفضل ، Baichuan Intelligence ، الذي ظهر في طليعة تطوير LLM في الصين.

بدأ طموح وانغ عندما تردد صدى التأثير التخريبي لـ ChatGPT في جميع أنحاء العالم. كتب استقالته من Sogou في عام 2021 وشرع في إنشاء Baichuan في أبريل من هذا العام ، وحصل بسرعة على تمويل أولي مثير للإعجاب بقيمة 50 مليون دولار من مستثمرين ملاك.

يعد نموذج Baichuan ، وهو نموذج مكون من 13 مليار معلمة يستفيد من بنية المحولات - والذي يعد أيضًا أساس GPT - نموذجًا مفتوح المصدر تم تدريبه بكفاءة باستخدام البيانات الصينية والإنجليزية. في مصطلحات الذكاء الاصطناعي ، المعلمات هي المتغيرات الحرجة التي يستخدمها النموذج لإنشاء النص وفك تشفيره. تشير صفحة GitHub أيضًا إلى استعداد Baichuan للاستخدام التجاري.

تتجسد البراعة التشغيلية لـ Baichuan-13B في قدرتها على التدريب على 1.4 تريليون رمز ضخم ، وهو أكبر بكثير من Meta DLLaMa الذي يستخدم 1 تريليون من الرموز لنموذجها المكون من 13 مليار معلمة.

على الرغم من ظهور Baichuan في أقل من ستة أشهر ، فإن التقدم التكنولوجي الجدير بالملاحظة بالتأكيد. كان الزي مزدهرًا مع 50 موظفًا بحلول نهاية أبريل ، وفي وقت مبكر من يونيو ، طرحت LLM المبتكرة ، Baichuan-7B التي تتكون من 7 مليارات معلمة.

مثل منصات LLM الأخرى ، فإن ظهور نماذج لغوية كبيرة في الصين يؤكد طموح البلاد للعب دور رئيسي في صناعة التكنولوجيا سريعة التطور هذه.

على نفس المسار مثل Baichuan Intelligence ، هناك عمالقة التكنولوجيا الصينيون الآخرون مثل Zhipu.ai ، التي ترتكز عليها جامعة Tsinghua وتوجيهها البروفيسور Tang Jie ، و IDEA ، التي أسسها هاري شوم ، أحد العقول اللامعة وراء Microsoft Research Asia. مع اقتراب الصين من تنفيذ بعض أكثر لوائح الذكاء الاصطناعي قوة في العالم مع التركيز بشكل أساسي على المحتوى ، فإن عمالقة التكنولوجيا هؤلاء يرسمون مستقبلًا جديدًا لـ LLM في الصين.

منصة AppMaster التي لا تحتوي على كود هي نموذج آخر جدير بالملاحظة في قائمة الأدوات التي يمكن أن تساعد في إنشاء تطبيقات قوية لإدارة البيانات ، وإنشاء منطق الأعمال ، وإنشاء API ، وما إلى ذلك ، مما قد يساعد Baichuan والشركات الأخرى على إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير في وقت أقل.

ومع ذلك ، فإن الحكومات لا تأخذ هذا الأمر باستخفاف. مع اللوائح الصارمة التي تلوح في الأفق ، قد تطلب الشركات قريبًا ترخيصًا قبل نشر نماذج اللغات الكبيرة. يمكن أن يؤدي هذا إلى إعاقة المنافسة التنافسية للصين ضد الولايات المتحدة في صناعة لغة الذكاء الاصطناعي الناشئة بسرعة.