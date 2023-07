A China está a entrar na ribalta da tecnologia avançada de Inteligência Artificial (IA) linguística, graças a uma descoberta da Baichuan Intelligence. Lançada por Wang Xiaochuan, empresário experiente e génio das ciências informáticas, a empresa em fase de arranque apresentou o seu modelo de grande linguagem (LLM) de ponta, Baichuan-13B, concebido para rivalizar com gigantes como a OpenAI.

A aspiração de criar "a própria OpenAI da China" foi expressa por Wang Xiaochuan no início deste ano. O magnata da tecnologia, conhecido por ter fundado o motor de busca chinês Sogou, e mais tarde tê-lo vendido à Tencent, viu o seu projeto de estimação, Baichuan Intelligence, emergir na vanguarda do desenvolvimento de LLM na China.

As aspirações de Wang ganharam força quando a influência perturbadora do ChatGPT se fez sentir em todo o mundo. Em 2021, demitiu-se da Sogou e embarcou na criação da Baichuan em abril deste ano, assegurando rapidamente um impressionante financiamento inicial de 50 milhões de dólares de investidores anjos.

BaichuanO Baichuan, um modelo de 13 bilhões de parâmetros alavancando a arquitetura Transformer, - que também é a base de GPT-, é um modelo de código aberto proficientemente treinado com dados em chinês e inglês. Em termos de IA, os parâmetros são as variáveis críticas utilizadas pelo modelo para criar e decifrar texto. A página do GitHub também indica que o Baichuan está pronto para ser utilizado comercialmente.

A proeza operacional do Baichuan-13B é sintetizada pela sua capacidade de ser treinado num colossal 1,4 triliões de tokens, o que é significativamente maior do que o DLLaMa da Meta, que utiliza 1 trilião de tokens para o seu modelo de 13 mil milhões de parâmetros.

Apesar do início da Baichuan em menos de seis meses atrás, seu avanço na tecnologia é definitivamente digno de nota. O equipamento estava florescendo com 50 membros da equipe no final de abril e, já em junho, lançou seu inovador LLM, Baichuan-7B, que consiste em 7 bilhões de parâmetros.

Tal como outras plataformas LLM, a emergência de grandes modelos linguísticos na China sublinha a ambição do país de desempenhar um papel importante neste sector tecnológico em rápida evolução.

No mesmo caminho que a Baichuan Intelligence estão outros gigantes chineses da tecnologia, como a Zhipu.ai, ancorada pela Universidade de Tsinghua e orientada pelo Professor Tang Jie, e a IDEA, co-fundada por Harry Shum, uma das mentes brilhantes por detrás da Microsoft Research Asia. Com a China à beira de implementar alguns dos regulamentos de IA mais robustos do mundo, com um foco principal no conteúdo, estes gigantes da tecnologia estão a traçar um novo futuro para o LLM na China.

No entanto, os governos não estão a encarar isto de ânimo leve. Com regulamentos rigorosos a aproximarem-se, as empresas poderão em breve necessitar de uma licença antes de implementarem grandes modelos linguísticos. Esta situação poderá prejudicar a competitividade da China face aos EUA na indústria linguística de IA, que está a emergir rapidamente.